Marketplace'y, logistyka i personalizacja ważne w e-commerce. Jak sklepy będą walczyć o klientów?

Jakub Gierszyński, dyrektor e-commerce na rynek Polski i Czech w Sephora, zwrócił uwagę na to, że w e-commerce dominują aktualnie trzy trendy. Jako pierwszy wymienił popularność marketplace'ów.

- Możemy rozwijać e-commerce organicznie, ale wtedy prędzej czy później trafimy na tzw. glass celling. Możemy w tym przypadku rozszerzać nasz asortyment, ale to wiąże się z kosztami logistycznymi. Warto więc wykorzystywać siłę marki do tego, żeby zaprosić selektywnych merchantów. Rozwijać ofertę w oparciu o sprzedawanie towarów na platformach, kasując prowizję - mówi.

Swój marketplace dobrze rozwinął obecnie Empik. Podobne strony uruchomiły także Decathlon, Douglas czy SuperPharm.

- Sephora poszła nieco inną drogą. Nie rozwijamy wewnętrznego marketplace'u, tylko weszliśmy w partnerstwo ekskluzywne z Zalando - wyjaśnia.

56 proc. sprzedaży odbywa się przez marketplace'y

Jak zaznaczył, marketplace'y to "naprawdę duży kawałek tortu". - Jeśli spojrzymy na dane, to 56 proc. sprzedaży przechodzi właśnie przez marketplace'y. Poprzez sześć największych platform - 50 proc. sprzedaży. To miejsce, gdzie warto być, chociaż na krótko - podsumował.

Jako drugą ważną kwestię w e-commerce Gierszyński wymienił logistykę. Wyliczał, że do czasu pandemii w Polsce wybudowano milion mkw. powierzchni magazynowej. Z kolei w 2020 roku powstało pięć milionów mkw. powierzchni magazynowej.

- Chodzi nie tylko o logistykę magazynową. Mamy też paczkomaty. To sposób dostawy, który wybiera obecnie ponad 50 proc. Polaków. Pojawiają się także dostawy tego samego dnia, a w aglomeracjach dostawy w 15 minut, co oferuje na przykład Lisek. Logistyka to miejsce, gdzie dyskonty, jak i sklepy convenience będą walczyły o klienta. Szczególnie logistyka "ostatniej mili" - zaznaczył.

Personalizacja to nie "wstawienie imienia i nazwiska klienta" w rubryki

Trzecim trendem jest personalizacja, przez co Gierszyński rozumie "dostosowanie treści do użytkownika i tego, w jaki sposób wcześniej robił zakupy".

- To świetnie wpływa na współczynnik konwersji i dobrze lojalizuje klienta. Ale musi być to zrobione dobrze. Jeżeli wstawimy imię i nazwisko, to nie jest personalizacja. Chodzi na przykład o to, co daje nam Netflix, proponując filmy czy seriale. Czujemy się dobrze, bo myślimy, że strona nas zna. To jest właśnie kwintesencja personalizacji - podkreślił dyrektor Sephora.

Gierszyński zapowiedział, że nadchodzi tzw. apokalipsa cookie. - Czyli coś, co już wprowadził IOS na swoim Safari. Nie będzie więc łatwo kupować trafficu na stronę - tłumaczył.