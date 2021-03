Markety DIY bez klientów, ale Castorama wciąż sprzedaje

Zamówienie zostanie bezpłatnie skompletowane i przygotowane do wydania w czasie do 2 godzin, między innymi w punktach CastoDrive, w których można odebrać produkty, nawet bez wysiadania z auta. Taka forma zakupów jest wygodna i bezpieczna. Dla osób, które wolą odebrać zamówienie w domu lub pod dowolnym adresem, w Castoramie działa usługa „zamów z dostawą”. Wybrany asortyment może zostać dostarczony do Paczkomatu® InPost lub wysłany firmą transportową lub przez kuriera.

Warto pamiętać, że zwroty, reklamacje czy serwis funkcjonują na tych samych zasadach, w godzinach pracy sklepu. Nadal można korzystać z usług takich jak uruchamianie sprzętu ogrodowego, zamawianie montażu, docinanie płyt oraz, co najważniejsze, z profesjonalnej usług doradztwa i pomocy przy wyborze produktów i rozwiązań dla domu i ogrodu. Szczegółowe informacje można sprawdzić telefonicznie lub online w serwisie sieci. Wszystkie usługi można zamawiać w trybie zdalnym – np. przez telefon.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pozostały otwarte zewnętrzne ekspozycje ogrodowe, gdzie można obejrzeć i wybrać rośliny oraz produkty potrzebne do wyposażenia przestrzeni na zewnątrz domu. W wybranych lokalizacjach działają składy budowlane.