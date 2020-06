Marki LPP z potężnym wsparciem dla krakowskich i pomorskich szpitali

04 cze 2020

Należące do LPP marki Reserved, Mohito i Cropp podsumowały działania w ramach specjalnej akcji charytatywnej, dzięki której ponad 200 tysięcy złotych trafiło do szpitali specjalistycznych w Krakowie, Gdańsku oraz Gdyni. Zebrana kwota, pochodząca ze sprzedaży kolekcji Eco Aware oraz Joyful tych marek, przeznaczona została na zakup sprzętu i środków ochrony niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa.