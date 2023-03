Trussardi walczy o przetrwanie, niemiecki Peek & Cloppenburg ma problemy, Royal Collection skurczyła się do czterech salonów, inne duże marki ograniczają inwestycje albo wycofują się z rynków. Czy marki modowe znajdują się na biznesowym zakręcie?

Niektóre sieci salonów modowych się kurczą, inne żegnają z rynkiem.

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie, która przekłada się na rosnące koszty, a także wysoka inflacja mogą wpłynąć na tymczasowe odłożenie planów gwałtownej ekspansji w przypadku niektórych marek, co jednak co nie oznacza całkowitego wstrzymania ich rozwoju.

Duże sieci handlowe mają z reguły ograniczone możliwości ekspansji i nie dotyczy to tylko Polski.

Pandemiczne zawirowania, wzrosty kosztów i aktualna sytuacja okołorynkowa osłabiły kondycję wielu marek odzieżowych. Wiele z nich jak Zara, czy H&M podniosło ceny produktów, a inne jak Promod, Orsay, Camaieu, czy Uterqüe wycofały się z wielu rynków.

Przed trudnymi decyzjami stanęły również polskie brandy. Przykładowo, Quiosque zweryfikował swoją sieć zamykając niektóre lokalizacje, np. w warszawskim KEN Center, z kolei z mapy salonów Royal Collection zniknęła większość punktów sprzedaży - aktualnie działają cztery salony stacjonarne (trzy w Warszawie i jeden w Rzeszowie) oraz sklep internetowy podczas gdy jeszcze 5 lat temu funkcjonowało 12 salonów zlokalizowanych w największych i najbardziej prestiżowych centrach handlowych.

Jaki scenariusz dla sieci modowych?

Według Michała Masztakowskiego, Leasing Team Managera Cushman & Wakefield, decyzje biznesowe dużych, wiodących sieci handlowych są uzależnione od szeregu różnych czynników, w tym przede wszystkim aktualnej koniunktury gospodarczej i etapu rozwoju, na którym znajduje się dany brand.

Po momencie intensywnej ekspansji i otwarć, każda marka wchodzi w końcu w etap stabilizacji, obserwacji i weryfikacji wyników finansowych poszczególnych sklepów, również tych internetowych. To dobry moment na uporządkowanie portfela wszystkich lokalizacji, ewentualne zamknięcie tych gorzej prosperujących i na przykład dobranie dodatkowej powierzchni w sklepach, które generują najwyższe obroty – wyjaśnia Michał Masztakowski.

Ekspert zwraca również uwagę na to, że duże sieci handlowe mają z reguły ograniczone możliwości ekspansji i nie dotyczy to tylko Polski.

- Takie marki zwykle otwierają się w największych centrach handlowych dużych aglomeracji, a portfolio tego typu obiektów na krajowych rynkach nieruchomości ma niestety swoje limity. Nie oznacza to jednak, że rezygnują one z planów rozwoju. Sieci handlowe, które są obecne w Polsce, mocno osadziły się na naszym rynku, poszukują nowych formatów związanych na przykład z mniejszymi powierzchniami i testują nowe koncepty, które mogą być uzupełnieniem istniejącej oferty. Dotyczy to również takich marek, jak Peek & Cloppenburg czy Van Graaf – tłumaczy Michał Masztakowski.

Dodatkowo, na rynku wciąż debiutują nowi gracze. Ogółem, w 2022 roku w Polsce swoje sklepy otworzyło czternaście nowych polskich i międzynarodowych marek, m.in. Haribo, Uniqlo, Lovisa, Mnogoknig, Sportano, Snipes czy drogerie DM - wylicza Leasing Team Manager, Cushman & Wakefield.

Jak podkreśla, obecna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie, która przekłada się na rosnące koszty, a także wysoka inflacja mogą wpłynąć na tymczasowe odłożenie planów gwałtownej ekspansji w przypadku niektórych marek, co jednak co nie oznacza całkowitego wstrzymania ich rozwoju. Zwraca również uwagę na beneficjentów tej sytuacji - value retailers, którzy poszukują lokalizacji w nowych miejscach, a ich rozwój jest dodatkowo wspierany dzięki otwarciom parków handlowych w mniejszych miastach.

