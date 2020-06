Marks & Spencer wraca do Polski

Po trzech latach nieobecności, produkty spożywcze Marks & Spencer ponownie będą dostępne dla polskich klientów. 17 czerwca do oferty Frisco.pl zostaną włączone m.in. herbaty, ciastka, sosy, słodycze oraz przekąski – w sumie niemal 100 najpopularniejszych produktów M&S.

Marks & Spencer to rodzinna firma, która powstała w 1884 roku w Yorkshire. Na polskim rynku pojawiała się pod koniec lat 90-tych, a dostępne w delikatesach Marks & Spencer zarówno brytyjskie smaki, jak i kuchni świata, cieszyły się dużą popularnością.

Na fali sentymentu do oferty Frisco.pl od 17 czerwca włączone zostaną m.in. ciastka maślane, orzeszki, herbaty, crunchy, chipsy, czekolady, trufle, sosy, marmolady – oraz wiele innych smaków.

– To dla nas niezwykle ważne, aby oferta Frisco.pl dawała możliwość dużego wyboru marek w najpopularniejszych kategoriach produktów, ale również dostęp do unikalnego asortymentu, niespotykanego w ofercie standardowych sklepów. W pierwszym etapie zaproponowaliśmy więc naszym klientom możliwość zamawiania świeżych produktów od lokalnych dostawców. Teraz czas na kultowe smaki Marks & Spencer. I to nie jest nasze ostatnie słowo – mówi Jacek Palec, prezes Frisco.pl.

Więcej na DlaHandlu.pl