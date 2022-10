Brytyjska sieć handlowa Marks & Spencer planuje do 2028 roku zamknąć 67 swoich sklepów. Jeżeli to możliwe, chce to zrobić szybciej.

Maksymalnie w ciągu najbliższych pięciu lat brytyjska sieć handlowa Marks & Spencer planuje zamknąć 67 ze swoich większych sklepów, donosi portal BBC.

Do roku 2028 firma zamierza mieć 180 sklepów z pełnym wyposażeniem, oferujących żywność, odzież i artykuły gospodarstwa domowego

Firma planuje otwarcie 104 nowych sklepów Simply Food. Firma już wcześniej, jeszcze za kierownictwa Steve'a Rowe'a (który opuścił Marks & Spencer w tym roku) informowała o planach dotyczących zamknięć lokali połączonych jednocześnie z rozbudową 110 głównych sklepów marki. Teraz jednak przyspiesza swoje działania względem pierwotnych planów. Do roku 2028 firma zamierza mieć 180 sklepów z pełnym wyposażeniem, oferujących żywność, odzież i artykuły gospodarstwa domowego, informował w prezentacji dla inwestorów dyrektor generalny Marks & Spencer, Stuart Martin. Obecnie liczba sklepów wynosi 247. M&S chce jednak osiągnąć postawiony sobie cel w ciągu trzech lat, zamiast pięciu. Marka motywuje swoje działania chęcią zmniejszenia liczby sklepów przy zwiększeniu jakości tych istniejących, powołując się jednocześnie na coraz większe zainteresowanie konsumentów sprzedażą online. Firma zaznaczyła przy tym, że sklepy które przeniosły się niedawno do nowszych, bardziej nowoczesnych lokalizacji osiągają dobre wyniki. Obserwujemy dobre wyniki naszych sklepów, które zostały niedawno przeniesione do innych lokalizacji. To utwierdza nas w planach szybszego przeprowadzenia rotacji, inwestując jednocześnie w większe, lepsze sklepy spożywcze – zapewniał cytowany przez BBC Stuart Martin. Planom zamknięcia sklepów spod szyldu Marks & Spencer towarzyszą plany ekspansji działalności spożywczej. Firma planuje otwarcie 104 nowych sklepów Simply Food. Detalista nie ujawnił, które sklepy pozostaną otwarte, a które zostaną zamknięte.