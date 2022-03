Marks & Spencer zrywa więzi biznesowe z Rosją

M&S zawiesiła dostawy do rosyjskiego biznesu swojego tureckiego franczyzobiorcy, biorąc pod uwagę rozwijający się kryzys humanitarny po inwazji na Ukrainę. „Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać obywateli Ukrainy” - czytamy w komunikacie.

M&S zawiesiła dostawy do rosyjskiego biznesu swojego tureckiego franczyzobiorcy. „Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać obywateli Ukrainy. W odpowiedzi na narastający kryzys uchodźczy, przekazujemy darowiznę w wysokości 1,5 miliona funtów na wsparcie Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i UNICEF-u” - poinformowała firma.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kwota 0,5 miliona funtów trafi do UNHCR, tyle samo do UNICEF-u. Dodatkowo firma przekaże za pośrednictwem UNHCR 20 tys. płaszczy i odzieży termicznej dla potrzebujących rodzin, co daje kolejne 0,5 miliona funtów.

M&S to brytyjska firma skupiająca kilka marek własnych w tym w branży spożywczej, odzieżowej oraz bankowej i usługowej w Wielkiej Brytanii i za granicą. Obecnie prowadzi 1 509 sklepów i ponad 100 witrynach internetowych na całym świecie. Każdego roku 70 tys. pracowników w sklepach i magazynach obsługuje prawie 30 milionów klientów.