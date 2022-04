Marta Ortega przejmuje Inditex. Kim jest młoda prezeska odzieżowego giganta?

Marta Ortega to najmłodsze dziecko Amancio Ortegi. Będzie nie tylko prezeską firmy Inditex, ale także zajmie się m.in. zarządzaniem strategią komunikacyjną.

to najmłodsze dziecko Amancio Ortegi. Będzie nie tylko prezeską firmy Inditex, ale także zajmie się m.in. zarządzaniem strategią komunikacyjną. W zamian Marta Ortega otrzyma roczną pensję w wysokości miliona euro (1,1 miliona dolarów) - 100 000 euro za nadzorowanie zarządu i 900 000 euro za pracę jako prezes.

Inditex powiedział, że ustala pensję Marty Ortegi na podstawie „jej wiedzy na temat handlu detalicznego w sektorze mody i Grupy Inditex”.

Wraz z nowym dyrektorem generalnym, Oscarem Garcią, Ortega zastępuje doświadczonego prezesa wykonawczego Pablo Islę.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podaje Reuters, Inditex zapłacił Isli 12,4 mln euro w ostatnim roku spędzonym w firmie, ponad dwukrotnie więcej niż w 2020 r.

Kim jest nowa prezeska firmy Inditex

Marta Ortega urodziła się 10 stycznia 1984 roku. Dorastała w La Coruna w północno-zachodniej Hiszpanii ze swoją przyrodnią siostrą Sandrą i przyrodnim bratem Marcosem - podaje Fashionunited.com.

Po ukończeniu szwajcarskiej szkoły z internatem, a w 2007 roku Europejskiej Szkoły Biznesu w Londynie, przez krótki czas pracowała w sklepie w sklepie Zara w stolicy Wielkiej Brytanii, aby zrozumieć, jak funkcjonuje ten biznes.

Chociaż nigdy nie powiedziała, że ​​jest córką właściciela Inditeksu, jej koledzy powiedzieli gazecie El Pais, że szybko się domyślili po tym, jak zauważyli na jej ręce zegarek Rolex.

Kiedy w listopadzie jej nominacja została po raz pierwszy ogłoszona, wywołało to zaniepokojenie w środowisku biznesowym i spowodowało spadek kursu akcji firmy. Dziś, wydaje się, że obawy zniknęły.

Chociaż nigdy nie pełniła funkcji kierowniczej w Inditex, jest „dobrze przygotowana” i będzie „otoczona dobrymi ludźmi” - powiedział Alfred Vernis, profesor w hiszpańskiej szkole biznesu ESADE i były dyrektor Inditex - podaje Fashionunited.com.

Inditex szybko rośnie

Gigant odzieżowy, Grupa Inditex, właściciel sieci Zara, Massimo Dutti, Bershka czy Oysho, w roku rozliczeniowym 2021 (od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022) miał przychody na poziomie 27,72 mld euro, co oznacza wzrost o 35,8 proc. rok do roku. Zysk netto wzrósł o 193 proc. do 3,24 mld euro. Przychody ze sprzedaży online osiągnęły 7,5 mld euro, co stanowi już ponad 1/4 całkowitej sprzedaży Grupy i umacnia firmę na rynku e-handlu na świecie.

W ciągu roku Inditex otworzył 226 sklepów na 40 rynkach i zakończył rok liczbą 6477 salonów.

Perspektywy rozwoju na 2022 r. zostały przyćmione przez inwazję Rosji na Ukrainę. Na początku marca gigant zawiesił działalność w Rosji, swoim największym rynku po Hiszpanii, zamykając 502 sklepy i zawieszając wszystkie transakcje internetowe. Rynek rosyjski odpowiada za blisko 10 procent sprzedaży firmy.