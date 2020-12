Martes Sport podwaja powierzchnię w Galerii Olimpia w Bełchatowie

W należącej do EPP Galerii Olimpia w Bełchatowie ponownie otwarto zmodernizowany i blisko 2,5-krotnie większy salon sieci Martes Sport. Nowa odsłona sklepu z szeroką ofertą odzieży, obuwia i akcesoriów to nowocześnie zaaranżowany lokal pełen ulubionych przez Polaków sportowych marek. Realizacja jest kolejnym elementem przebudowy 8 tys. mkw. powierzchni obiektu i zaadoptowania jej do potrzeb obecnych tam marek oraz nowych najemców.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca co najmniej 150 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo dla utrzymania dobrej kondycji . W okresie jesienno-zimowym oraz przy zamkniętych klubach fitness i siłowniach niełatwo pobudzić motywację do ćwiczeń. Dlatego nowa odsłona Martes Sport w Galerii Olimpia z jeszcze bogatszą ofertą odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych to dobra informacja dla mieszkańców regionu. Personel salonu pomoże dobrać sprzęt do stworzenia domowej mini-siłowni lub odpowiedni zestaw do nordic walking czy buty do biegania.

Na klientów Galerii Olimpia czeka 800 mkw. nowocześnie zaaranżowanej powierzchni sklepowej, która powstała zgodnie z najnowszymi trendami customer experience. Nową koncepcję salonu zaprojektowała znana pracownia Schwitzke Górski we współpracy z firmą badawczą Omnisense, całkowicie przeobrażając przestrzeń i wzbogacając ją w innowacyjne rozwiązania i technologie, które pozwalają na jeszcze atrakcyjniejszą i bardziej przejrzystą prezentację produktów. Przygotowana z myślą o wygodzie klientów funkcjonalna nawigacja pozwala łatwo odnaleźć ulubione strefy tematyczne i szukane produkty.

– Martes Sport to jeden z chętniej odwiedzanych sklepów w Galerii Olimpia przez mieszkańców Bełchatowa i okolic. Witamy decyzję o ekspansji z radością, ponieważ klienci tego największego centrum handlowego w regionie będą mogli zrobić świąteczne prezenty swoim bliskim, fanom sportu, w niezwykle komfortowych warunkach na 2,5 krotnie większej przestrzeni. Jesteśmy również pod wrażeniem imponującej skali modernizacji, na którą zdecydował się najemca, wzmacniając naszą ofertę sportowej odzieży i akcesoriów – mówi Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

Bełchatowska Galeria Olimpia dysponuje 22 tyś. mkw. powierzchni handlowej. W swojej ofercie ma znane, światowe marki oraz firmy działające lokalnie, a jej głównym najemcą jest hipermarket Carrefour. Ważnym atutem obiektu jest dogodna infrastruktura, która ułatwia klientom transport zakupionych towarów. Dzięki rozwiniętej ofercie rozrywkowej, jak kino Helios, to także miejsce, gdzie można ciekawie spędzić czas.