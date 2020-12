Martes Sport w nowym koncepcie

Należące do EPP szczecińskie centrum handlowe Galaxy startuje z zupełnie nową odsłoną sklepu Martes Sport. Otwarty po modernizacji lokal oferuje jeszcze większy wybór odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych popularnych marek na blisko 1200 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej.

Otwarty po modernizacji multibrandowy salon Martes Sport to świetna informacja zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i sportowych entuzjastów oraz miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. W lokalizacji na poziomie 2. klienci znajdą szeroką ofertę odzieży, obuwia oraz akcesoriów sportowych ich ulubionych firm. Nowa koncepcja salonu, oparta na badaniach customer experience, powstała we współpracy ze znaną pracownią Schwitzke Górski oraz firmą badawczą Omnisense. Sklep Martes Sport przeszedł całkowitą przemianę i zachęca do odwiedzin jasną i przejrzystą prezentacją produktów, nowoczesną aranżacją oraz przyjazną i funkcjonalną nawigacją ułatwiającą klientom odnalezienie stref tematycznych i szukanego artykułu. Realizację wyróżnia zastosowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na nowych technologiach. Witryny prezentują się jeszcze atrakcyjniej, dzięki zastosowaniu ekranów lcd, a w całym sklepie wykorzystano ekologiczne i energooszczędne oświetlenie w technologii LED.

– Martes Sport nie zwalnia tempa i prężnie pracuje nad otwarciami nowych lokalizacji, wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań do aktualnie istniejących sklepów oraz wdrażaniem wysokiej jakości customer experience. Nowa odsłona naszego salonu w Galaxy kusi klientów licznymi atutami, w tym świetną ofertą produktową i nowoczesną estetyką – mówi Tomasz Barchański, Expansion Director w Martes Sport.

– Galaxy zbudowało swoją pozycję preferowanej destynacji zakupowej dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego dzięki starannej rozbudowie portfela marek i dbaniu o potrzeby zakupowe wszystkich naszych klientów, w tym bardzo licznej grupy fanów sportowego stylu. Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić naszemu długoletniemu najemcy – Martes Sport – korzystne warunku do rozwoju, ułatwiając mu decyzję o modernizacji swojego salonu – mówi Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.