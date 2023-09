CPI Property Group (CPIPG), właściciel nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie CEE, kontynuuje współpracę z Martes Sport – w obiektach handlowych grupy w Polsce przedłużonych zostało pięć umów najmu.

CPI Propety Group sfinalizował przedłużenie umów leasingowych z siecią Martes Sport w pięciu obiektach handlowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Popularne sklepy z szerokim asortymentem sportowym nadal operować będą w centrach handlowych Vivo! w Krośnie i Stalowej Woli, parkach handlowych STOP SHOP w Żarach i Legnicy oraz parku handlowym CityMarket w Zamościu (Sadowa).

Łączna powierzchnia podpisanych umów wynosi blisko 3,5 tys. mkw.

Oferta sklepów Martes Sport powstała z myślą o osobach, które na co dzień podejmują sportowe wyzwania, nie wyobrażają sobie dnia bez aktywności, a także cenią wygodny styl na co dzień. Asortyment tworzą najbardziej znane i cenione marki sportowe. Dostępność renomowanych producentów to gwarancja wysokiej jakości, najnowszych technologii i trendów. W 360 stacjonarnych sklepach sieci można znaleźć sprzęt oraz odzież i akcesoria sportowe dla dorosłych i dzieci, do wielu dyscyplin oraz na każdą porę roku.

CPI Property Group właścicielsko zarządza w Polsce 23 obiektami handlowymi – 6 centrami handlowymi (dwoma niezależnymi: CH Ogrody w Elblągu i Galeria Orkana w Lublinie, a także siecią Vivo! z portfela Immofinanz) oraz 17 retail parkami (sieć CityMarket – 6 lokalizacji oraz sieć STOP SHOP – 11 lokalizacji). Nieruchomości handlowe położone są w 20 regionalnych miastach całej Polski. Ich całkowita powierzchnia wynosi ponad 272 tys. mkw., a wartość 437 mln EUR.

Bardzo się cieszę, że tak lubiana wśród klientów marka nadal pozostaje w zarządzanych przez CPI Property Group obiektach handlowych. Przedłużenie pięciu kończących się umów z Martes Sport utwierdza nas w przekonaniu, że działające w średniej i małej wielkości miastach centra oraz parki handlowe z portfolio, to dobrze dobrane i skomercjalizowane formaty, cieszące się popularnością wśród mieszkańców – komentuje Agnieszka Baczyńska, Head of Leasing Retail w CPI Property Group Polska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl