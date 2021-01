Marvipol sprzedaje Heimstaden Bostad 3 projekty pod PRS

Marvipol Development zawarł z Heimstaden Bostad, jednym z największych podmiotów na europejskim rynku wynajmu instytucjonalnego mieszkań, umowę sprzedaży trzech warszawskich kompleksów mieszkaniowych: Moko Botanika na Służewcu, Studio Okęcie na Włochach oraz budynku D wolskiego kompleksu Unique Tower. Transakcja obejmuje łącznie 647 lokali mieszkalnych z opcją dokupienia kolejnych 60 lokali, a także lokale handlowo - usługowe i miejsca parkingowe o łącznej powierzchni użytkowej ponad 30 tys. mkw. Łączna wartość transakcji to 380,9 mln zł. Heimstaden zamierza przeznaczyć nabyte nieruchomości pod wynajem.

Projekty charakteryzują się lokalizacją w kluczowych, perspektywicznych obszarach Warszawy, optymalną strukturą mieszkań i przemyślanymi udogodnieniami dla przyszłych mieszkańców.

- Moko Botanika, Studio Okęcie oraz Unique Tower to atrakcyjne zlokalizowane, wyróżniające się jakością wykonania i funkcjonalnością projekty. Zainteresowanie nimi ze strony tak renomowanego inwestora jak Heimstaden stanowi dla nas potwierdzenie słuszności naszej filozofii działania, stawiającej na pierwszym miejscu jakość realizowanych inwestycji. Zawarcie umowy z Heimstaden wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Marvipol Development, zakładającą m.in. dywersyfikację grona klientów naszych projektów. Heimstaden jest jednym z wiodących operatorów nieruchomości na wynajem w Europie, a ich wyjątkowe podejście stawiające na doświadczenie mieszkańców przynosi inspirujące perspektywy rozwoju w segmencie build-to-rent. Cieszymy się perspektywą współpracy z Heimstaden – komentuje Mariusz Ksiażek, prezes Marvipol Development S.A.



- Region Europy Środkowo-Wschodniej jest dla nas jednym z głównych kierunków rozwoju. Mamy świadomość, iż na tak konkurencyjnym rynku nie można skutecznie prowadzić biznesu bez wsparcia ze strony wysokiej jakości lokalnych partnerów, takich jak Marvipol. Cieszymy się z nawiązanej współpracy i liczymy na jej dalszy rozwój w przyszłości - mówi Stanislav Kubáček, szef zespołu przejęć Heimstaden na Europę Środkowo-Wschodnią i Niemcy.



Heimstaden to szwedzka uznana marka w branży wynajmu mieszkań, która rozpoczęła swoją działalność w Europie w 1998 roku. Spółka udostępnia obecnie ponad 100 000 mieszkań na wynajem w Norwegii, Szwecji, Danii, Holandii, Niemczech i Czechach.



Grzegorz Kawecki, wiceprezes Marvipol Development zwraca uwagę, iż polski rynek nieruchomości mieszkaniowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w długoterminowym wynajmie.



– Polski rynek dojrzewa i ewoluuje w kierunku zachodnioeuropejskich modeli rynku nieruchomości, gdzie deweloperzy równolegle realizują projekty adresowane do klientów indywidualnych, nabywających mieszkania głównie na własne potrzeby oraz projekty build-to-rent, w ramach współpracy z inwestorami instytucjonalnymi. Strategia rozwoju Grupy Marvipol zakłada, iż naszym biznesem podstawowym jest i w przyszłości niezmiennie będzie realizacja projektów dedykowanych klientom indywidualnym. Równocześnie od dłuższego czasu z uwagą analizujemy szanse biznesowe związane z ewolucją rynku – informuje Grzegorz Kawecki.

Doradcami Marvipol Development w transakcji byli: kancelaria Greenberg Traurig oraz JLL, a doradcami Heimstaden Dentons (kancelaria prawna), Deloitte (podatki), Arcadis (doradztwo techniczne), Leach & Partners oraz CBRE.