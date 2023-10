Do grona najemców Marywilska 44 dołączyła sieciowa kawiarnia Cafe Słodziak. Trwają prace adaptacyjne 60 metrowego lokalu. Food court warszawskiego centrum handlowego to teraz łącznie 26 restauracji.

Marywilska 44 powiększa ofertę gastronomiczną.

Do obiektu wprowadza się kawiarnia Cafe Słodziak.

Kawiarnia rozpocznie działalność w IV kwartale br.

Trwają prace adaptacyjne 60 metrowego lokalu.

Do grona najemców Kompleksu Handlowego Marywilska dołączyła sieciowa kawiarnia Cafe Słodziak. Czwarty kwartał 2023 roku Marywilska 44 otwiera ponad 96 proc. komercjalizacją składających się na kompleks dwóch warszawskich obiektów. tj Centrum Handlowego i Parku Handlowego Marywilska 44. W samej strefie gastronomicznej centrum wolny pozostałe jeden, 30 metrowy lokal.

Food court warszawskiego Centrum Handlowego Marywilska 44 to łącznie 26 restauracji serwujących potrawy kuchni całego świata. Kawiarnia Cafe Słodziak, rozpocznie działalność w IV kwartale br. Na menu Cafe Słodziak składa się nie tylko znana przez kawoszy kawa marki Costa, ale i dostosowana do klientów w każdym wieku oferta cukiernicza.

Obecnie trwają prace adaptacyjne 60 metrowego lokalu, dzięki którym Cafe Słodziak ma się stać komfortową enklawą dla poszukujących relaksu klientów centrum.

Kompleks Handlowy Marywilska 44 to jedno z większych centrum handlu na terenie Warszawy. Składa się z dwóch obiektów. Pierwszy to Centrum Handlowe Marywilska 44 o pow. 68 tys. mkw. Drugi obiekt to Park Handlowy o powierzchni 12 tys. mkw. oferujący głównie asortyment wyposażenia wnętrz i ogrodów. Znajduje się tu także największy w stolicy Park Trampolin Jump Arena, Papugarnia Carmen oraz sklep dla miłośników jednośladów Pro Rowery.

Do dyspozycji klientów jest także bezpłatny parking na 4 500 miejsc postojowych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl