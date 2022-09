Maspex z siecią Carrefour Polska testuje Pasta Station - nowoczesny refillomat pozwalający kupować makaron Lubella do własnych opakowań. To kolejne rozwiązanie wprowadzane przez Grupę Maspex w ramach realizacji celów ogłoszonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju “Efekt Kolibra” - podała w mediach społecznościowych grupa Maspex.

Carrefour z nowym rozwiązaniem w Arkadii. Fot. mat. pras.

Projekt marki Lubella został zrealizowany we współpracy z siecią Carrefour prowadzącą program “Droga do Zero Waste”, firmą Swapp! i Krakowskim Parkiem Technologicznym Krakow Technology Park.

Rozwiązanie pomaga ograniczyć ilość zużywanego plastiku oraz liczbę opakowań jednorazowych, a także wspomaga niemarnowanie żywności.

Pasta Station to kolejny projekt, który realizujemy w ramach ogólnopolskiego programu Carrefour #DrogaDoZeroWaste, łączącego wszystkie inicjatywy naszej sieci na rzecz ograniczenia użycia plastiku. Już od kilku miesięcy zachęcamy naszych klientów kupujących produkty na wagę, takie jak np. sery, wędliny czy produkty garmażeryjne, do korzystania z opakowań wielokrotnego użytku. Dzięki wprowadzeniu naszych Eco-Barów mają oni także możliwość zakupu kosmetyków i środków czystości do własnych opakowań. Cieszymy się, że teraz wspólnie z firmą Maspex możemy wprowadzić kolejne nowe rozwiązanie, które pomoże naszym klientom w podejmowaniu bardziej zrównoważonych zakupów w kategorii spożywczych produktów pakowanych - mówi Sylwester Mroczek, manager działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska.