Materiał z plastikowych butelek i mniejsze zużycie wody. GUESS przechodzi na zieloną stronę

- Marka GUESS odniosła sukces dzięki przywiązaniu do tego, kim jesteśmy. W przyszłym roku będziemy świętować czterdziestolecie działalności – pragniemy więc wrócić do dżinsów, od których wszystko się zaczęło. Chcemy celebrować naszą historię i rozwijać się dalej: w nowy, ekscytujący, bardziej przyjazny środowisku sposób. Ekologia jest siłą napędową naszej kreatywności: pomaga nam

przemyśleć to, jak projektujemy nasze produkty. Zrównoważony rozwój mobilizuje do

nieustannej innowacji, ewolucji i adaptacji. Koncentrujemy się na tym, co robimy najlepiej:

wiemy, że w przyszłości będzie liczyć się podążanie za aspiracjami nowego pokolenia, a w

procesie produkcji mniej – wody, odpadów i węgla – znaczy więcej - mówi Paul Marciano, dyrektor kreatywny i współzałożyciel Guess?, Inc.



W produkcji kolekcji SMART GUESS, wykorzystywane są m.in. innowacyjne technologie farbowania denimu. Dry Indigo to bezwodny proces, który barwi materiał spienionym pigmentem, a technologia farbowania Indigo Flow™ ogranicza zużycie wody nawet o 70 proc.



Ultranowoczesny materiał REPREVE® powstał dzięki przetworzeniu plastikowych butelek, a organiczna i pochodząca z recyklingu bawełna oraz włókna EcoMade Lycra T400 pozwoalają

tworzyć najmodniejsze, wygodne i elastyczne dżinsy.

Przełomowe innowacje są częścią realizacji strategii zrównoważonego rozwoju GUESS Sustainability Plan. Technologie ograniczające zużycie wody i promocja zamkniętego obiegu surowców to tylko część procesów, które pomagają marce tworzyć bardziej przyjazną, zieloną przyszłość. Kolekcja SMART GUESS jest obszarem, gdzie wykorzystywane są ekologiczne rozwiązania, które będą wpływać na dalszy zrównoważony rozwój całej marki.



- Świat mody ma ogromny wpływ na środowisko, a wszyscy w GUESS czujemy się odpowiedzialni za zmiany, które pomogą chronić planetę dla następnych pokoleń. Zrównoważony rozwój stał się nadrzędnym celem, do którego zmierzamy i cieszymy się z każdego pomyślnego kroku na tej trasie. To także wyraz tego, jak ważna i kochana przez nas jest marka GUESS. Każdego dnia w pracy jestem dumny z pracowników, którzy poprzez naszą firmę starają się uczynić świat lepszym miejscem” - mówi Carlos Alberini, CEO i dyrektor Guess?, Inc.