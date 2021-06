Maxi Zoo nowym najemcą Atrium Płock

23 czerwca w centrum handlowym Atrium Płock zostanie otwarty sklep Maxi Zoo z szeroką gamą produktów dla pupili domowych, a także barem dla zwierząt i specjalnym regałem z przysmakami na wagę.

Sklep przenosi się do galerii z dotychczasowej lokalizacji przy ulicy Gałczyńskiego.

Nowy lokal zajmuje powierzchnię prawie 400 m kw. i mieści się w pobliżu sklepów KiK i Bricomarche, obok wejścia do galerii.

W nowo otwartym sklepie klienci znajdą wszystkie niezbędne akcesoria i pokarm dla zwierząt (psów, kotów, królików, gryzoni, gadów, ptaków, rybek). Lokal dostępny będzie także dla czworonożnych podopiecznych, w którym znajduje się bar dla psów.

- Serdecznie zapraszamy płocczan do nowego sklepu w Atrium Płock. Chcieliśmy zapewnić klientom jeszcze większą wygodę robienia zakupów oraz komfortowe warunki do odwiedzania naszego sklepu wraz z pupilami. Dlatego nasz nowy lokal zajmuje prawie 400 m kw. powierzchni. A dzięki lepszej lokalizacji klienci zyskują również bardziej dogodny dojazd, a przy okazji możliwość zrobienia kompleksowych zakupów bezpośrednio w galerii – mówi Grzegorz Kaprzyk, Head of Real Estate Management w Maxi Zoo Polska.

Maxi Zoo to nowoczesna sieć sklepów należąca do niemieckiej grupy Fressnapf, oferująca ponad 6 000 produktów przygotowanych specjalnie dla miłośników zwierząt i ich pupili.

- Cieszymy się, że do grona naszych najemców dołączyło Maxi Zoo. To kolejny sklep tej marki otwierany w centrum handlowym należącym do Grupy Atrium – jeden funkcjonuje już od kilku lat z powodzeniem w Atrium Plejada w Bytomiu. Nowy najemca stanowi wartość dodaną dla Atrium Płock oraz uzupełnienie naszego dotychczasowego portfolio – Maxi Zoo to kolejny punkt, obok działającego w galerii sklepu Rex, z asortymentem dla zwierząt. Urozmaicona oferta to nasz ukłon w stronę najbardziej wymagających klientów i ich pupil - mówi Monika Leszczyńska, dyrektor Atrium Płock. – Stale koncentrujemy się na rozwoju naszego portfolio, dostosowując ofertę Atrium Płock do aktualnych preferencji mieszkańców regionu. Branża zoologiczna w Polsce intensywnie się rozwija. W ostatnich latach produkty dla zwierząt znajdują się wśród najczęściej poszukiwanych przez konsumentów w Polsce. Dlatego wierzę, że oferta marki Maxi Zoo idealnie wpisze się w potrzeby mieszkańców Płocka - dodaje Monika Leszczyńska.