Maxi Zoo pojawi się w katowickim Supersamie

Lokal o powierzchni około 220 mkw. znajdzie się na poziomie -1.

Będzie go wyróżniać nowy format, w którym znajdzie się miejsce m.in. bezpłatny bar z wodą i karmą dla psiaków.

Otwarcie lokalu zaplanowane jest na 17 listopada br.

- Maxi Zoo to kolejny w tym roku sklep, który rozszerza wachlarz oferty handlowo-usługowej w Supersamie i wpisuje się w naszą strategię dla tego obiektu jako najpopularniejszego miejsca codziennych zakupów w centrum Katowic. Nasi klienci znajdą w nim szeroki asortyment najlepszej jakości artykułów dla swoich pupili, a także będą mogli skorzytać z porad fachowego personelu - mówi Weronika Maria Kuna, Leasing Manager w Globalworth Poland.

- Każde otwarcie nowego sklepu jest dla nas niezwykle ważnym wydarzeniem. Mam nadzieję, że katowickie Maxi Zoo w Supersamie będzie dla mieszkańców i ich zwierząt czymś więcej niż zwykłym sklepem. Nie tylko w dniu otwarcia, ale zawsze serdecznie zapraszamy opiekunów ze swoimi pupilami. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników traktujemy priorytetowo. Od półtora roku we wszystkich naszych sklepach, które pozostają niezmiennie otwarte, stosujemy się do rekomendowanych przez GIS i poszczególne ministerstwa obostrzeń. Przez cały ten czas pracujemy, by zapewnić zwierzętom wszystko to, czego potrzebują, by cieszyły się dobrą formą i pełnią zdrowia - mówi Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Maxi Zoo to największa w Europie nowoczesna sieć sklepów z artykułami dla zwierząt, obecna w jedenastu krajach. W Polsce sieć jest obecna od 2012 roku i posiada ponad 55 sklepów w 37 miastach.