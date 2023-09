Niemiecka sieć sklepów dla zwierząt Maxi ZOO po zaledwie 11 latach na polskim rynku, dobiła niedawno do okrągłej liczby 100 placówek.

Działalność ostatniej z placówek Maxi Zoo, poniekąd sygnalizująca zmiany w strategii sieci, została zainaugurowana w łódzkiej Manufakturze.

Tylko do końca 2023 r. w Polsce będzie działać już 115 sklepów tej sieci.

W ciągu najbliższych trzech lat firma planuje otwierać rocznie 25-30 nowych sklepów.

Długoterminowym celem Maxi Zoo jest zbudowanie spójnego i zarazem szerokiego ekosystemu skupionego wokół dobrostanu zwierząt oraz ich właścicieli. Stąd koncepcja zakładająca rozszerzenie zakresu usług, z jakich klienci będą mogli skorzystać, odwiedzając sklepy należące do sieci. Główna dotychczasowa linia działalności (dystrybucja żywności oraz akcesoriów dla zwierząt w kanałach stacjonarnych i online) będzie systematycznie rozszerzana. Przykładem może być niespotykana dotychczas u konkurencji inicjatywa tworzenia gabinetów weterynaryjnych bezpośrednio w sklepach.

- Szczęśliwsze zwierzęta, to szczęśliwsi ludzie - skwitował Torsten Toeller, tłumacząc gruntowne przemiany strategii Maxi Zoo. Długość życia naszych pupili (podobnie jak ludzi) ulega stopniowemu wydłużeniu, a więc i asortyment usług świadczonych dotychczas przez branżę retail będzie podlegać stopniowej transformacji, uwzględniając szereg dodatkowych usług, do których nie przywiązywano dotychczas tak dużej wagi (np. tzw. grooming, czyli pielęgnacja). Jednocześnie założyciel i prezes Maxi Zoo potwierdził, że Polska należy obecnie do ścisłego grona największych rynków w Europie (jesteśmy tuż za Niemcami i Francją). Nic dziwnego, skoro w aż 63 proc. gospodarstw domowych w naszym kraju są obecne zwierzęta.

Tylko w skali ubiegłego roku sprzedaż w polskich sklepach Maxi Zoo poszybowała w górę o solidne 53 proc. Obecne 12 miesięcy firma zamierza zamknąć obrotami na poziomie 136 mln euro. Tylko do końca 2023 r. w Polsce będzie działać już 115 sklepów tej sieci. W ramach planów sięgających 2027 r. Maxi Zoo zakłada rozszerzenie sieci do 220 placówek w Polsce i osiągnięcie w nich sprzedaży sięgającej poziomu 1 mld zł.

O ekspansji prowadzonej równolegle z remodelingiem już istniejących placówek opowiedział nieco więcej Wojciech Kamiński. W ciągu najbliższych trzech lat firma planuje otwierać rocznie 25-30 nowych sklepów. Równocześnie modernizacji będzie poddawanych rocznie nawet 15 już działających.

W nowych sklepach widać również dbałość firmy o ekologię i zrównoważony rozwój. Tradycyjne oświetlenie jest wymieniane na energooszczędne, a Maxi Zoo zamierza również wymusić zmiany na dostawcach produktów w temacie rodzaju stosowanych przez nich opakowań. Widać również duży postęp w cyfrowym kanale sprzedaży, który w Polsce wystartował stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2019 r. Pomimo osiągnięcia statusu pełnej dojrzałości, notuje nadal solidne dwucyfrowe wzrosty.

Obecnie Maxi Zoo zatrudnia w Polsce 750 osób, ale na koniec 2026 r. ta liczba ma ulec podwojeniu. W ramach nowych usług, jakich wkrótce mogą oczekiwać klienci sieci warto wspomnieć o trackerach GPS, abonamencie na karmę, ubezpieczeniu, weterynarzu online, a także kąciku zdrowia, który wiąże się bezpośrednio z nowym konceptem sklepów, jakie można już spotkać w Polsce.

