Sklep zoologiczny Maxi Zoo dołącza do najemców Parku Glinianka w Łubnej pod Warszawą. Od końca listopada br. zaoferuje klientom szeroki asortyment produktów dla zwierząt.

W gronie najemców parku handlowego jest też już Carrefour, Dealz, Jysk, KIK, Rossmann, Sinsay czy Tedi.

Otwarcie obiektu przez REDKOM Development nastąpiło w marcu 2023 r.

Nasz Park Handlowy, choć działa od zaledwie kilku miesięcy, odnotowuje stały przyrost liczby klientów. Świadczy to o przyzwyczajaniu się okolicznych mieszkańców do wygodnych zakupów w Parku Glinianka. Powiększa się przy tym również grono najemców, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować klientom coraz bardziej zróżnicowaną ofertę będącą odpowiedzią na ich oczekiwania – podkreśla Łukasz Komierowski, Prezes Zarządu REDKOM Development.

Sieć sklepów Maxi Zoo, istniejąca na polskim rynku od ponad 10 lat, oferuje przeszło 8000 produktów skierowanych do miłośników zwierząt i ich pupili, w tym psów, kotów, gryzoni, ptaków czy rybek. W placówkach firmy można otrzymać również fachowe porady dotyczące dbania o zdrowie i pielęgnacji zwierząt domowych.

W Parku Glinianka znaleźć można znane i lubiane przez Polaków marki z artykułami spożywczymi, do domu czy odzieżą. Na powierzchni ponad 10 000 mkw. GLA działa Carrefour, Dealz, piekarnio-cukiernia Grzybki, Home Landia, Jysk, KiK, Pepco, Rossmann, Sinsay, Tedi i Verona. Obok strefy handlowo-usługowej, istnieje ponadto zewnętrzna przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa, która obejmuje huśtawki, trampolinę czy boisko do siatkówki plażowej, w otoczeniu zieleni, mini plaży i pobliskiego stawu. Do dyspozycji klientów przeznaczonych jest ok. 340 miejsc postojowych.

Park Glinianka zlokalizowany jest w Łubnej (gm. Góra Kalwaria), przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Wesołej.

