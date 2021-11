Mayland RE ma nowego szefa. Beata Maciąg zastąpiła Macieja Kiełbickiego

Beata Maciąg zastąpiła Macieja Kiełbickiego, który funkcję dyrektora zarządzającego pełnił prze ostatnie 9 lat.

- Bardzo się cieszę, że będę mogła wprowadzić zmiany w Mayland, zarówno w projektach retailowych , jak i mieszkaniowych — mówi Beata Maciąg. - Będziemy skupiać się na zarządzaniu centrami handlowymi, dostosowaniu się do sytuacji związanej z pandemią Covid, rozwijać projekty handlowe oraz zwiększać naszą obecność na rynku mieszkaniowym, na którym Mayland jest od 2017 roku (do tej pory wybudował 800 mieszkań). Zależy mi na wdrożeniu tych rozwiązań w firmie, którą tak dobrze znam, we współpracy z doświadczonym zespołem — dodaje Maciąg.

Solidny portfel projektów

W segmencie retailowym Mayland skupi się na modernizacji i rekomercjalizacji centrum handlowego Fort Wola, którego otwarcie zaplanowane jest na koniec 2022 r. i w którym trwa proces wynajmu. W segmencie mieszkaniowym głównymi projektami Mayland są rozległy projekt w Rzeszowie, którego III etap rozpocznie się na początku 2022 r., oraz duży projekt Libretto na warszawskim Mokotowie, który rozpocznie się pod koniec 2022 r., po uzyskaniu pozwolenia.

Beata Maciąg jest doświadczonym menedżerem. Z branżą nieruchomości związana jest od ponad 20 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Domach Towarowych Casino, a kontynuuje w Mayland Real Estate. W 2008 roku awansowała na stanowisko dyrektora finansowego. Od 2016 roku pełni również funkcję członka zarządu, zarządzając działami finansowym, księgowym, kadr, IT i administracji. Do jej zakresu obowiązków należało również budowanie relacji z inwestorami oraz pozyskiwanie i obsługa finansowania bieżących i przyszłych projektów spółki. Uczestniczyła w pozyskiwaniu finansowania dla takich projektów jak Karolinka, Pogoria, Jantar, Centrum Riviera i Centrum Serenada. Brała również czynny udział w sprzedaży ważnych obiektów komercyjnych firmy.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (magister zarządzania) oraz członkiem ACCA.