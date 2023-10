Absolutnie zgadzamy się z regulacjami europejskimi budującymi otoczenie legislacyjne gospodarki obiegu zamkniętego, w tym z PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation - powiedziała podczas sesji Precop 28 „Gospodarka Obiegu Zamkniętego” Katarzyna Kucisz-Rosłoń , Impact Manager McDonald’s Polska.

Zdaniem ekspertki, zadania powinny być jeszcze bardziej ambitne. Prawo, jak dodaje, musi nakładać na biznes cele, aby były realizowane, stając się częścią strategii działania firm. Z kolei drogi wiodące do ich osiągnięcia muszą uwzględniać już wypracowane rozwiązania dobre dla środowiska.

Wdrażając cyrkularne rozwiązania McDonald’s skupia się głównie na opakowaniach, które są kluczowe dla tego biznesu.

- Szukamy rozwiązań, dzięki którym liczba niezagospodarowanych opakowań będzie najbardziej minimalna - tłumaczy Katarzyna Kucisz - Rosłoń.

Firma od kilku lat testuje na różnych rynkach swoje pomysły związane z gospodarką obiegu zamkniętego.

- Na rynku francuskim, niemieckim i holenderskim pilotujemy opakowania wielokrotnego użytku. Goście oczywiście mogą wybierać między nimi, a jednorazowymi - opisuje wyjaśnia Katarzyna Kucisz - Rosłoń.

Według statystyk firmy McDonald’s, aby opakowania wielokrotnego użytku miały sens środowiskowy, powinny zostać w obiegu od 50 do stu razy. Tymczasem we Francji, gdzie rozwiązanie jest testowane od roku, opakowanie zostaje w obiegu tylko 38 razy. Z kolei na rynku niemieckim, na którym goście restauracji mogą wybrać opakowanie wielokrotnego użytku do napojów gorących, aż 80 proc. z nich w ogóle nie wraca.