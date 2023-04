McDonald's we Francji testuje opakowania wielokrotnego użytku. W Niemczech wprowadzono kubki do napojów nadające się do ponownego wykorzystania. W przypadku Polski spółka postawiła na pełen recykling opakowań papierowych.

- Dzięki umowie z lokalną firmą zajmującą się recyklingiem wszystkie opakowania papierowe wykorzystujemy ponownie. Teraz osiągnęliśmy już poziom 95 procent. Zwrotnie do naszych restauracji wtórny surowiec wraca jako ręczniki i papier toaletowy. Już niedługo będą także przerabiane tacki - powiedziała w trakcie sesji „Gospodarka z drugiej ręki" na Europejskim Kongresie Gospodarczym Katarzyna Kucisz-Rosłoń, Corporate Relations Manager McDonald's.

