Wyczekiwany McDonald's w Rydułtowach jest jedynym takim firmowym lokalem na świecie. Po raz pierwszy bowiem zdecydowano się na budowę lokalu obkładając cały dach panelami fotowoltaicznymi.

Na otwarcie McDonald's mieszkańcy Rydułtów czekali od początku roku, gdy tylko usłyszano o takim zamiarze.

Całe pokrycie dachowe lokalu wykonane jest ze szczelnie połączonych ze sobą paneli fotowoltaicznych.

Instalacją zajęła się firma SunRoof Polska.

McDonald's powstał przy ul. Ładnej w Rydułtowach, pomiędzy pawilonem handlowym a stacją paliw Orlen. Jak informuje portal Finanse.wp.pl, nowa restauracja McDonald's w Rydułtowach to ekologiczna inwestycja, która przyczynia się również do ochrony środowiska naturalnego. Nowo powstały lokal jest pierwszym obiektem sieci McDonald's, który ma dach solarny z panelami fotowoltaicznymi. Wykonała go firma SunRoof z Łodzi. Inwestorem jest Bogusław Maziarz.

Panele mogą dostarczyć rocznie nawet 44,35 MWh. Zainstalowana moc 49,95 kWp pozwoli uniknąć 34,28 ton emisji CO2 rocznie, co stanowi ekwiwalent 1574 nowo posadzonych drzew.

