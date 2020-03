Meble Wójcik wstrzymują produkcję. Handel nie działa, magazyny są pełne

Do końca marca fabryki firmy Meble Wójcik, największego pracodawcy w Elblągu, zatrzymają produkcję. W kwietniu pracownicy przejdą na tak zwane postojowe. - Jestem po rozmowach z załogą, przedstawiłem im plan działań do końca czerwca – mówi Piotr Wójcik, prezes firmy Meble Wójcik w rozmowie z portEl.pl.

Rafał Gruchalski, portEl.pl: Wszyscy odczuwamy skutki pandemii koronawirusa, która dotyczy praktycznie całego świata. Jak Państwo, jako największy pracodawca w Elblągu, sobie radzicie w tej sytuacji?

Piotr Wójcik, prezes Meble Wójcik: Jeszcze do poniedziałku byliśmy całkiem pewni, że nasza sytuacja jest w miarę stabilna i przewidywalna, nasi klienci również wykazywali chęć zakupową. Od tego momentu do środy zaczęły się jednak zamykać jeden po drugim prawie wszystkie sklepy naszych partnerów handlowych, zaczęły pojawiać się krajowe zakazy handlu w Polsce, Niemczech, Austrii i na innych rynkach. W ślad za tym zaczęto zamykać magazyny sieci handlowych i sklepów. Dostawaliśmy informacje z prędkością karabinu maszynowego, że klienci anulują zamówienia, redukują, przekładają je na czas nieokreślony. Handel nie działa, magazyny są pełne.

W środę i czwartek robiliśmy bilanse co godzinę i sytuacja, która zmieniała się dynamicznie, była jasna, że zostajemy maksymalnie może z 10 procentami zamówień i to do odwołania. Wiedzieliśmy już, że najpóźniej w przyszłym tygodniu musimy zacząć zatrzymywać naszą produkcję i dystrybucję oraz funkcjonowanie firmy. Musimy to przeczekać.

Jak się wygasza produkcję w firmie, która ma trzy fabryki i zatrudnia ponad 1500 osób?

Nigdy nie spodziewałem się, że będę musiał takie działania przeprowadzić. Mamy oczywiście jako zarząd scenariusze awaryjne, ale powiem szczerze, że leżały one bardzo głęboko w szufladach. Takich sytuacji nie przeprowadza się z dnia na dzień, a my tak naprawdę zostaliśmy postawieni przed faktem w ciągu 48 godzin, bez ostrzeżenia, kiedy firma jest w pełnym rozpędzie. Ostatni rok był rekordowy pod względem produkcji i sprzedaży, pierwszy kwartał tego roku zapowiadał się jeszcze lepiej. Bardzo dobrze się rozwijaliśmy, nawet ponad plan. To tak jakby zatrzymać pociąg TGV z pełnego pędu w jedną sekundę, do tego można porównać naszą sytuację.

W czwartek przygotowaliśmy plan działań na najbliższe tygodnie i miesiące, by „przezimować” tę sytuację. Nadrzędnym celem, i to nie jest slogan, jest to, aby firma przeżyła. Jesteśmy pewni, że tak się stanie i to z kompletną załogą. W piątek mieliśmy spotkania z pracownikami, osobiście przekazywałem im szczegóły planu na najbliższe tygodnie i miesiące, by mieli zapewnione finansowe bezpieczeństwo.