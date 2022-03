Meblowy showroom Homla dostępny w Galerii Bronowice

Od miesiąca w krakowskiej Galerii Bronowice działa pierwszy meblowy showroom Homla. Salon polskiej marki home decor wzmocnił tenant-mix obiektu, należącego do NHOOD Polska. Obecnie w kraju to pierwszy i jedyny taki lokal Homla z dostępnym stacjonarnie asortymentem meblarskim.

Nowy koncept ma ok. 220 mkw. powierzchni.

Homla w Galerii Bronowice oferuje stacjonarnie dostęp do mebli które wcześniej były dostępne online.

Pierwszy w Polsce meblowy showroom Homla działa w Galerii Bronowice od miesiąca.

Meblowy showroom Homla o powierzchni ok. 220 m kw. powiększył wachlarz najemców z kategorii home decor w Galerii Bronowice. Działająca od ponad 5 lat na polskim rynku marka posiada aktualnie 49 sklepów stacjonarnych. Wyróżnikiem salonu w Galerii Bronowice jest fakt, że to pierwszy, a zarazem jedyny showroom Homla w Polsce, w którym do dyspozycji klientów są meblowe bestsellery - sofy, kanapy czy komody - dotychczas dostępne online. Nowością jest również kiosk multimedialny, w którym można sprawdzić pełną ofertę marki. Dodatkowo, raz w miesiącu, odwiedzający skorzystają tu z eksperckiego doradztwa dekoratora wnętrz.

Pierwsze centrum handlowe w kraju z meblami od Homla

- Z przyjemnością potwierdzamy, że portfolio marek z wyposażeniem wnętrzarskim w Galerii Bronowice poszerzył drugi już sklep Homla. Obydwa lokale są usytuowane blisko siebie - dzieli je zaledwie kilkadziesiąt metrów. Dzięki temu poszukujący równowagi między designerskimi rozwiązaniami dla domu a funkcjonalnością, mogą z łatwością znaleźć interesujące produkty. Cieszymy się, że jako pierwsze centrum handlowe w kraju możemy zaoferować stacjonarnie dostęp do tak szerokiej gamy produktów Homla, począwszy od tekstyliów, przez dekoracje, aż po meble - mówi Aleksandra Mańka, dyrektor Galerii Bronowice.

- W drugiej połowie lutego oficjalnie zainaugurowaliśmy działalność pierwszego showroomu meblowego. Powstał on w odpowiedzi na życzenia osób deklarujących chęć zapoznania się z ofertą meblową „na żywo”. Jako pierwsi taką możliwość mają klienci Galerii Bronowice w Krakowie. Mamy dzieję, że bezpośredni dostęp do tysięcy produktów Homla dedykowanych wyposażeniu salonów, sypialni, kuchni, jadalni czy łazienek spełni ich oczekiwania - dodaje Katarzyna Kierach, dyrektor Marketingu Homla.

Salony Homla są zlokalizowane na poziomie 0 w Galerii Bronowice. Oba lokale czynne są od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-21:00 oraz w niedziele handlowe w godz. 10:00-21:00.