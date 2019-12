Mechanizmy wyprzedaży a zachowania konsumenckie Polaków

Chociaż zimowe wyprzedaże dopiero ruszyły, to już nabierają tempa. Powód? Z roku na rok sezon przecen jest coraz krótszy, za to zaczyna się dużymi obniżkami, sięgającymi nawet 40-50 proc. Takie promocje już na początku wyprzedaży znajdziemy m.in. w sklepach odzieżowych.

- Z kupowaniem na wyprzedażach musimy spieszyć się. I to z kilku powodów. Z sezonu na sezon wyprzedaże są coraz krótsze, ale za to zaczynają się wysokimi przecenami. Handlowcom zależy bowiem na tym, aby w stosunkowo krótkim czasie sprzedać zalegające jesienno-zimowe kolekcje, a w ich miejsce wprowadzić nowości, często w trakcie wyprzedaży - mówi Marta Drzewiecka, marketing & customer experience manager Newbridge Poland.

- Poza tym zakupy na wyprzedażach stały się sportem narodowym i nie zniechęca nas maraton trwający od listopadowego Black Friday aż do końca stycznia, kiedy to wygasać zaczynają promocje. W efekcie z roku na rok coraz więcej osób robi zakupy na przecenach. Pod tym względem tegoroczne zimowe wyprzedaże mogą okazać się rekordowe - dodaje.

Moda na wyprzedaże trwa

To, jak bardzo lubimy kupować po niższych cenach, pokazują badania. Aż 80% konsumentów wstrzymuje się z zakupami do przecen. 62% najchętniej korzysta z promocji sezonowych tj. zimowych lub letnich. Jednocześnie zaledwie 2% przyznaje, że nie uczestniczy w tego typu akcjach.

Najwięcej, bo aż 45% z nas wydaje na wyprzedażach od 150 do 300 zł, ale już 29% grubo powyżej 300 zł.

Jednocześnie także ubywa osób, które wydają do 150 zł. Tyle na zakupy przeznaczy zaledwie co czwarty kupujący - czytamy w raporcie KPMG "Zakupy Polaków na wyprzedażach. Kto realnie zarządza procesem zakupu - konsument czy sprzedawca".

Po co ruszymy do sklepów? Na promocje czekamy m.in. chcąc kupić sprzęt AGD i RTV - tak robi 55% konsumentów na rynku. 45% czeka aż spadną ceny butów, a 44% - ubrań. 35% woli z kolei poczekać na obniżki cen kosmetyków, a 23% zabawek. Co ciekawe, ten sprzedażowy top od lat się nie zmienia.

- Sklepy z AGD oraz ubraniami w okresie zimowych wyprzedaży przeżyją największe oblężenie. Tutaj także należy spodziewać się największych promocji, które jednocześnie potrwają najdłużej, bo do końca stycznia lub początku lutego. Marki z tych segmentów także postawią na duży spadek cen już na początku sezonu, w wielu przypadkach utrzymując ten sam poziom przecen do końca wyprzedaży - mówi Drzewiecka.

Kupuj, ale tu i teraz

Ten brak progresywności przecen staje się coraz bardziej charakterystyczny dla posezonowych wyprzedaży w Polsce. - Jeszcze kilka lat temu handlowcy bawili się cenami, kusili nas najpierw 20-25% zniżką, potem 30-40%, a na koniec 50-70% i więcej. Dziś zaczynają od znacznie wyższych przecen, kosztem jednak dalszych spadków. Jest to sygnał dla konsumenta, że musi kupować tu i teraz, bo inaczej okazja minie - wyjaśnia.