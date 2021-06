Media Expert debiutuje w Gemini Park Tychy

Media Expert zasili w Gemini Park segment elektroniki, jeden z kluczowych w tenant-miksie tyskiej galerii.

Oprócz Media Expert, działa tutaj także RTV Euro AGD, Rebel Electro oraz Cortland.

Swoje punkty w galerii mają także czołowi teleoperatorzy, w tym Orange, T-Mobile, Play. Funkcjonuje tu także punkt Cyfrowego Polsatu i NC+.

Marka Media Expert zainwestowała tu w najem lokalu mającego 587 mkw. To pierwszy efekt współpracy działu leasingu Gemini Holding z firmą doradczą Colliers.



- Pandemia nie zatrzymała rozwoju oferty Gemini Park Tychy, wręcz przeciwnie. Dzięki nawiązaniu współpracy z Colliers jeszcze skuteczniej możemy mierzyć się dziś z wyzwaniami, jakie stawia przed nami rynek, a co za tym idzie efektywnie prowadzić rozmowy z potencjalnymi najemcami. Rezultatem tej kooperacji jest już to najnowsze otwarcie, a także cała seria umów, która czeka na ogłoszenie, nie tylko w Tychach, ale i w pozostałych centrach Gemini Park – mówi Daniel Słuchocki, Head of Lease w Gemini Holding.

- Rozmowy z Media Expert były bardzo intensywne, prowadzone w trudnym momencie, bo w trakcie lockdownu. Obie strony transakcji wykazały się jednak ogromną wolą współpracy, razem poszukując rozwiązań satysfakcjonujących zarówno dla właściciela obiektu, jak i najemcy. Ta otwartość zaprocentowała – komentuje Katarzyna Nobis-Kamińska Associate Director w Dziale Powierzchni Handlowych Colliers.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przeczytaj również: W tych miastach hybryda zagości najszybciej



Sam Gemini Park w związku z nowym otwarciem wiąże duże nadzieje. – Dla wielu klientów z lokalnego rynku poszukujących oferty elektroniki, ale także RTV i AGD, już od 3 lat jesteśmy destynacją zakupową numer 1. Kupujących przyciągają dostępne u nas marki, ale także sklepy ulokowane w handlowym „Power Center”, które nas otacza – mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.



Otwarcie Media Expert jest już drugim od zniesienia ostatniego lockdownu. Na początku maja w galerii zadebiutowała marka HalfPrice, otwierając pierwszy wówczas sklep na Śląsku. W nowej lokalizacji otwarty został także salon CCC. Centrum poinformowało także o umowie z siecią Action. To pierwszy najemca nowej części Gemini Park. Jak zapewniają przedstawiciele leasingu to dopiero początek.



– Samodzielnie, ale także we ścisłej współpracy naszego działu leasingu z Colliers prowadzimy rozmowy z nowymi najemcami z różnych branż, w tym mody, sportu czy gastronomii. Część z nich jest już bardzo zaawansowana, część dopięta podpisaną umową. O tym, jakie jeszcze marki pojawią się w Gemini Park informować będziemy niebawem – zapowiada Daniel Słuchocki.