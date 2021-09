Media Expert przejmuje lokalizacje Norauto. Powstanie 10 sklepów do końca roku

Przejęcie wybranych placówek, na którą w czerwcu wyraził zgodę UOKiK, to efekt realizacji strategii ekspansji sieci i wyraźny dowód na to, że Media Expert chce umacniać swoją pozycję na rynku RTV/AGD i elektroniki użytkowej.

Sieć jest już obecna w ponad 330 miastach w całej Polsce, w maju tego roku przekroczyła liczbę 500 elektromarketów.

Przypomnijmy, w grudniu 2020 roku, właściciel sieci Media Expert, spółka TERG S.A., złożyła wniosek do UOKiK o wyrażenie zgody na przejęcie 26 salonów marki Norauto. Urząd nie miał zastrzeżeń do tej transakcji. Dotychczasowe lokalizacje sklepów motoryzacyjnych zostały poddane modernizacji i dostosowaniu do funkcji sprzedażowych w segmencie RTV/AGD oraz elektroniki użytkowej. Sieć podkreśla, że przejęcie salonów Norauto wynika przede wszystkim z obserwacji zachowań i preferencji klientów, którzy kupując sprzęt RTV/AGD i asortyment technologiczny najchętniej, jako miejsce zakupów, wybierają dziś obiekty wolnostojące z wygodnym dojazdem i dostępem do parkingu.

- Nie wykluczamy podobnych transakcji w przyszłości, o ile oczywiście będą one spełniały nasze wymagania odnośnie standardu i potencjału handlowego – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

mediaexpert_norauto_mat_pras.jpg

Dotychczas sprzedaż uruchomiono w Sosnowcu (23.09), Bielsku-Białej

i Katowicach (30.09). Do końca tego roku otwartych zostanie kolejnych

8 elektromarketów - w Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Toruniu, Łodzi,

Szczecinie, Jankach i Warszawie.

W maju sieć poinformowała o przekroczeniu liczby 500 elektromarketów i jest obecna w ponad 330 polskich miastach. Corocznie obsługiwanych w nich jest ponad 70 mln klientów.