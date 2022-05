Media Expert w Homepark Rawa w Katowicach

Nowy elektromarket Media Expert uruchomiono w Homepark Rawa w Katowicach. Obiekt należy do European Retail Parks.

Homepark Rawa w Katowicach to jeden z czterech parków handlowych, należących do portfela inwestycyjnego Pradera European Retails Parks. Zlokalizowany jest w centrum Katowic. Na ponad 7,2 tys. mkw. najemcy centrum oferują artykuły do wykończenia i urządzania wnętrz. Mieszczą się tu także supermarket Biedronka, sklep sieci Rossmann, sklep z artykułami dla domowych pupili Maxi Zoo oraz myjnia samochodowa.

Podczas pierwszych dni otwarcia w Homepark Rawa, od 28.04 do 30.04, Media Expert zaoferował klientom specjalne akcje sprzedażowe. Ponadto 30 pierwszych klientów otrzymało kupon niespodziankę. W ramach eventu otwarciowego zaoferowano kupującym ciepłe napoje, słodycze, gadżety reklamowe. W loterii koło fortuny można było oprócz nagrody głównej w formie karty bonusowej o wartości 5x100 zł wygrać drobne artykuły AGD/Multimedia/Gry oraz nagrody niespodzianki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Cieszę się z dalszego rozwoju Homepark Rawa. W tej chwili, oprócz kluczowej oferty związanej z meblami, oświetleniem, materiałami wykończeniowymi i dekoracyjnymi, nasz kompaktowy park handlowy rozwinął bardzo atrakcyjną ofertę z szeroko rozumianej kategorii conveniece, dołączając do grona sklepów takich sieci, jak Biedronka, Rossmann, Maxi Zoo, elektromarket Media Expert. Widzimy dynamiczny rozwój tej sieci, który przyczyni się także do zwiększenia atrakcyjności Homepark Rawa – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

– Bardzo uważnie monitorujemy rynek w poszukiwaniu inwestycji o znaczącym potencjale sprzedażowym, które mogą stanowić ważne centra handlowe dla lokalnej i regionalnej społeczności. Poprzez takie obiekty chcemy realizować naszą misję upowszechniania nowoczesnych technologii i inspirowania Polaków do korzystania z nich w życiu codziennym. Wierzę, że z naszej oferty w Homepark Rawa chętnie skorzystają zarówno osoby urządzające dom czy mieszkanie, jak i poszukiwacze gadżetów i niebanalnych prezentów oraz liczni pasjonaci elektroniki użytkowej – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

– Przy komercjalizacji Homepark Rawa naszym założeniem było pozyskanie atrakcyjnych, rozpoznawalnych, dynamicznych marek sieciowych, dzięki którym klienci mają szeroką ofertę zarówno z branży wykończenia i wyposażenia wnętrz , elektroniki, jak i codziennych zakupów typu convenience w jednym miejscu – komentuje Marta Słysz Associate Retail Agency z Cushman & Wakefield.

Sieć HOMEPARK należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland. Za komercjalizację odpowiada Cushman & Wakefield.