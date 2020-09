Media Expert wprowadza nowy koncept

- Gdy pracowaliśmy nad nowym konceptem sklepu Media Expert, mieliśmy jedno najważniejsze założenie: sprostać zmieniającym się, nowym oczekiwaniom konsumentów. Projekt miał wspierać dokonywanie wyborów, dostarczać inspiracji, ułatwiać intuicyjne zakupy i optymalizować ścieżki komunikacyjne. - mówi Michał Górski, CEO Schwitzke Górski, studia odpowiedzialnego za nową realizację. - Uporządkowaliśmy ekspozycje, dzieląc przestrzeń sprzedaży na wyraźne strefy produktowe, jasno komunikowane i widoczne z każdego miejsca w sklepie. Dzięki takiemu układowi, sklep zyskał o wiele więcej przestrzeni - co sprzyja zachowaniem tak ważnych w obecnych czasach dystansów między klientami i zwiększeniu komfortu zakupów. Wchodząc do sklepu ma się wrażenie, że został on powiększony, takie opinie pojawiają się nie tylko wśród klientów, ale także pracowników sklepu. Jednak metraż wcale się nie zmienił. Zmieniły się natomiast formy i skala ekspozycji. W sklepie znajdziemy teraz punkty testowania i inspiracji oraz kompletne sety produktowe uzupełnione akcesoriami.

- Klienci oczekują od marek wsparcia w procesie zakupów - podpowiedzi, wskazówek, zdjęcia z ich ramion części odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Płynności w poruszaniu się między różnymi kanałami sprzedaży, przyspieszenia obsługi, personalizacji dostępnych rozwiązań - komentuje Katarzyna Konkel, CMO Omnisense, agencji consultingowo-badawczej współpracującej partnersko ze studiem Schwitzke Górski, przy kreowaniu zwiększającego sprzedaż Customer Experience w oparciu o jakościowe badania konsumenckie i procesy Design Thinking. Nowy projekt jest odpowiedzią na te potrzeby. Klientocentryczność to już nie tylko opcja, to teraźniejszość retailu. I jedyny obecnie pewny sposób na to, by zyskać lojalnych konsumentów i nie musieć bać się o przyszłość swojego brandu. Dlatego tak ważne jest projektowanie przestrzeni sprzedaży w spójny sposób, w oparciu o głęboką wiedzę na temat kluczowych klientów marek i potrzeb, jakie realizują odwiedzając dany sklep.

Projekt zakładał także ułatwienie poruszania się po sklepie, które miało być bardziej intuicyjne. Na podłodze znalazły się specjalne oznaczenia, podobnie na ścianach i nad regałami produktowymi. Całość Customer Journey uzupełniają komunikaty i hasła, dzięki którym bez najmniejszych trudności odnajdziemy się w przestrzeni marketu. Zupełnie odmieniona została strefa kas, punkt obsługi klienta oraz stanowisko click&collect, które gwarantują większą niż dotychczas intymność, niezbędną przestrzeń konieczną do zachowania dystansu oraz komunikują dodatkowe usługi oferowane przez sklep.

