Media Markt może zwolnić nawet 3,5 tys. ludzi

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 07 sie 2020 08:47

Media Markt i Saturn przejdzie reorganizację. Właściciel – spółka Ceconomy chce ujednolicić strukturę korporacyjną, a tym samym zaoszczędzić 100 mln euro rocznie. Może to doprowadzić do redukcji zatrudnienia nawet 3,5 tys. osób. Obecnie w firmie pracuje ok. 47 tys. pracowników.