MediaMarkt pod nowym adresem

W czwartek, 22 października MediaMarkt otworzył sklep w centrum handlowym Janki po gruntownej przebudowie. Zmodernizowana powierzchnia handlowa zyskała nowy wygląd i funkcje, odpowiadające najnowszym trendom i potrzebom współczesnych klientów. Jest to obecnie najnowocześniejszy sklep z elektroniką użytkową w Polsce. Otwarciu towarzyszy ciekawa oferta promocyjna.

Nowy sklep wyróżnia się nowoczesną aranżacją wnętrza, szerokim asortymentem oraz atrakcyjną formą prezentacji produktów. Układ marketu i nowa ekspozycja urządzeń ułatwiają klientom zapoznanie się z bogatą ofertą produktów, porównanie ich funkcji, a także sprawne skorzystanie z usług dodatkowych. Dzięki temu użytkownicy nowych technologii mogą szybko znaleźć poszukiwane produkty, dedykowane akcesoria oraz urządzenia powiązane i od razu cieszyć się wszystkimi możliwościami zakupionego sprzętu.

Przejrzysta prezentacja produktów, wyeksponowanie najpopularniejszych kategorii produktowych oraz nowinek technologicznych pozwalają klientom w sposób przyjemny i komfortowy poznawać bogaty świat nowych technologii, a tym samym ułatwiają podjęcie świadomych decyzji zakupowych.

Sklep odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów, którzy mogą zawsze liczyć na wsparcie profesjonalnych doradców fachowych. Pracownicy sklepu chętnie dzielą się wiedzą i pomagają wybrać urządzenia i rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb i stylu życia kupujących.

- Rynek elektroniki użytkowej podlega ciągłym zmianom, co związane jest z szybkim rozwojem technologii. Modernizując nasze sklepy tworzymy przestrzeń, w której klienci mogą bezpiecznie i komfortowo zrobić zakupy, zapoznać się z pełną ofertą urządzeń mobilnych czy elektroniki użytkowej do domu i biura. Jestem przekonana, że nowy sklep spodoba się naszym klientom. Zapraszam do MediaMarkt w CH Janki – mówi Monika Bujanecka-Panko, Dyrektor Regionalna sieci MediaMarkt.

Usługi dla każdego

Kompleksowa oferta sklepu obejmuje również usługi takie jak: dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i konfiguracja urządzeń, podłączenie sprzętu AGD do sieci gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. W sklepie można zawrzeć umowę o usługi Telewizji NC+, zabezpieczyć smartfona folią ochronną czy folią antybakteryjną. Kupując roczną ochronę antywirusową McAfee, zapewnimy ochronę nieograniczonej liczbie urządzeń – zarówno telefonów, tabletów, jak i komputerów.

Urządzenia kupione w MediaMarkt możemy ubezpieczyć w programie Gwarancja+. Market oferuje ubezpieczenie komputera, konsoli, małego i dużego AGD, sprzętu foto, audio i nawigacji, a także telewizora, telefonu, tabletu i urządzeń mobilnych. Do wyboru mamy różne warianty ubezpieczenia dopasowane do konkretnych produktów, a co za tym idzie, obejmujące taki zakres ryzyka, który rzeczywiście dotyczy kupowanego sprzętu.

Sklep prowadzi również sprzedaż ratalną na atrakcyjnych warunkach i przy minimum formalności.

MediaMarkt jako jedyna na rynku sieć z elektroniką użytkową oferuje pozagwarancyjne naprawy sprzętów, również tych kupionych w innych sklepach.