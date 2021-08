MediaMarkt z nową usługą

Pierwsze cztery miesiące korzystania z serwisu za pośrednictwem MediaMarkt są darmowe.

Dostęp do darmowego, czteromiesięcznego abonamentu Apple Music można uzyskać zarówno w sklepach stacjonarnych jak i na stronie MediaMarkt. Aby korzystać z możliwości odsłuchu ponad 75 milionów utworów bez reklam, wystarczy zeskanować indywidualnie wygenerowany QR kod i zarejestrować się w serwisie. Istnieje możliwość pobrania aplikacji Apple Music z Google Play, by mieć dostęp do usługi za pośrednictwem systemu Android.

Wprowadzenie streamingu Apple Music to kolejny krok w kierunku rozwoju oferty produktów i usług dla klientów MediaMarkt.