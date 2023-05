MediaMarktSaturn Polska wdraża nową platformę e-commerce dla swojego sklepu internetowego mediamarkt.pl. Rozwiązanie ma zwiększyć potencjał rozwoju sprzedaży online.

MediaMarktSaturn Polska, we współpracy z firmą technologiczną Intive, tworzy nową platformę e-commerce.

Nowa platforma e-commerce MediaMarktSaturn Polska realizuje wizję sklepu wyprzedającego rynek.

W ramach pracy nad nową platformą e-commerce marka MediaMarkt rozbudowuje i wzmacnia zespół projektowy.

- W projekcie stawiamy duży nacisk na UX i UI, co pozwoli na maksymalizację pozytywnych doświadczeń użytkowników sklepu mediamarkt.pl. To również unikatowy na polskim rynku proces twórczy, angażujący zespół najlepszych ekspertów na rynku – mówi Maciej Dulski, dyrektor e-commerce.

MediaMarkt wzmacnia zespół projektowy

Partnerem technologicznym MediaMarkt w zakresie projektowania i wdrożenia nowej platformy jest firma Intive, współpracująca ze światowymi markami.

- Nasi certyfikowani przez MACH Alliance eksperci stworzą dla MediaMarkt nowoczesną platformę sprzedażową, dostosowaną do wyzwań nowoczesnego handlu oraz ewoluujących potrzeb klientów omnichannelowych. To unikatowe rozwiązanie zapewni użytkownikom płynną obsługę we wszystkich punktach styku - tłumaczy Stefan Reisinger, Vice President – Head of Sales, Business Unit Commerce & Retail w Intive.

W ramach pracy nad nową platformą e-commerce marka rozbudowuje i wzmacnia zespół projektowy, który daje możliwość rozwoju zawodowego i pracy z najlepszymi specjalistami z branży IT.

