MediaMarktSaturn zmierza w stronę elastycznej pracy

Co się zmieni po pandemii w pracy działów HR? Jakie zmiany, w jakich obszarach zajdą?

Pandemia i w jej konsekwencji praca zdalna pokazały, że dotychczasowy model pracy w biurze nie jest jedynym i najlepszym. Okazuje się, że możemy pracować również efektywnie w domu, a w normalnych warunkach zdalnie – z różnych miejsc na świecie. Siedzenie w biurze nie gwarantuje wykonania pracy, dlatego firmy będą zastanawiać się nad potrzebą posiadania przestrzeni biurowej dla wszystkich pracowników.

Myślę, że będziemy zmierzać w stronę modelu elastycznej formy pracy, w której pracownik z liderem będzie ustalał gdzie i w jakim zakresie pracuje. W dłuższej perspektywie biuro będzie służyło właśnie do spotkań zespołowych lub z klientami. Natomiast tam, gdzie to możliwe, pracownicy będą pracować zdalnie. Będzie się liczyć efektywność pracy, a nie 8 godzin spędzone w biurze. I tu oczywiście pojawia się element regulacji takiej formy pracy, ale przede wszystkim nauczenia się pracy w takim trybie. Bo przecież nie każdy potrafi w pełni zarządzać swoim czasem czy wyznaczać sobie priorytety.

Pandemia, a co za tym idzie – praca zdalna, wymusiły na wielu firmach bardzo szybkie zmiany w podejściu do komunikacji, a przede wszystkim do roli lidera. Coraz wyraźniej widzimy, że sukces zespołów gwarantują liderzy empatyczni, którzy potrafią odnaleźć się w świecie VUCA, czyli potrafią zbudować wizję, komunikować się efektywnie, okazywać zrozumienie dla członków zespołu oraz otworzyć się na nowe technologie i rozwiązania. Dlatego kluczowe zadanie działu HR polega na tym, aby wspólnie z parterami biznesowymi takich liderów wybierać i kształtować, bo to przełoży się na efektywność zespołów, jednostek i samego biznesu.

