Medicine i Poloneska otwierają sklepy w King Cross Marcelin

Należący do EPP King Cross Marcelin w Poznaniu poszerzył ofertę o dwie polskie marki odzieżowe - Medicine, oferujący kolekcje ubrań tworzone we współpracy ze znanymi artystami oraz butik Poloneska, specjalizujący się w eleganckich stylizacjach dla kobiet.

Nowi najemcy zajęli przestrzeń o łącznej powierzchni ponad 350 mkw.

– Segment modowy stanowi ważną część oferty centrum handlowego, dlatego staramy się regularnie aktualizować portfolio King Cross Marcelin, by zaskakiwać mieszkańców Poznania nowymi propozycjami. Zależy nam na zróżnicowanej ofercie, trafiającej do różnych grup odbiorców. Stawiamy zarówno na rozpoznawalne brandy, jak Medicine, ale też na oryginalne i autorskie projekty, które reprezentuje Poloneska. Obydwie marki mają polski kapitał, co również doceniają konsumenci – tłumaczy Joanna Dudzic, Asset Manager w EPP.

Medicine – autorskie printy z polską metką

Marka Medicine łączy kreatywność i pasję, a kultura i sztuka są dla niej nadrzędną wartością, nadającą ubraniom oryginalnego charakteru i indywidualności. Do współpracy regularnie zapraszani są artyści, dzięki którym powstają kolekcje wyróżniające się unikalnym wzornictwem oraz autorskimi printami, np. Tomek Sadurski, Dawid Ryski, Alek Morawski czy Beata Śliwińska (BARRAKUZ).

Ponadto Medicine regularnie podejmuje szeroko zakrojone działania artystyczne, angażuje się w projekty z różnych dziedzin, włącza aktywnie w akcje charytatywne i społeczne. W nowo otwartym sklepie klienci King Cross Marcelin znajdą ubrania dla kobiet i mężczyzn oraz akcesoria, obuwie czy produkty do domu.

Poloneska – elegancki strój na każdą okazję

Drugim najemcą, który dołączył do poznańskiego centrum, jest butik oferujący elegancką odzież damską – Poloneska. Klientki znajdą tam ubrania na specjalne okazje, tworzone przez rodzimych projektantów, m.in. sukienki koktajlowe i wieczorowe, okrycia wierzchnie oraz akcesoria, np. torebki kopertowe, które uzupełnią szykowną stylizację. Kolekcje dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów od 34 do 50.

Centrum King Cross Marcelin, którego powierzchnia handlowa wynosi 45 000 mkw., położone jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym, w zachodniej części Poznania. Wśród jego najemców znajdują się liczne punkty usługowe oraz tak popularne marki jak Auchan, Media Markt, H&M, Reserved, CCC, Empik czy McDonald’s.