Medicover kupuje kluby fitness

Sieć klubów Fitness World wpadła w kłopoty przez epidemię koronawirusa. Firma zamknęła kluby w listopadzie br., motywując tę decyzję brakiem płynności finansowej. "Nasza firma postanowiła w oparciu o strategię rozwoju oferty benefitów pozapłacowych, zainwestować w sieć siłowni i tym samym wznowić ich działalność – czytamy na profilu społecznościowym Medicover Polska."



- Naturalnym rozwinięciem pakietu medycznego idącego w parze z szerokim dostępem do oferty placówek sportowych, jest własna sieć takich placówek. Wspólnym mianownikiem pozostaje dbałość o zdrowy tryb życia, co jest priorytetem dla wielu świadomych Polaków, a także kluczowym elementem work-life-balance dla talentów w wielu organizacjach. Dla nas zaś – elementem leżącym u podstawy wszelkiej działalności – komentuje Artur Bialkowski, dyrektor zarządzający ds. Usług Biznesowych w Medicover Polska.



Medicover od 25 lat zapewnia opiekę medyczną dla firm na polskim rynku. To również właściciel operatora pakietów sportowych OK System, która pozwala pracownikom na korzystanie z siłowni, aquparków, basenów, szkól jogi i tańca, kręgielni czy torów gokartowych.

