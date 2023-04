Z końcem marca 2023 roku cztery z dziewięciu klubów fitness UP dołączyło do Medicover.

To kolejna znana marka, po m.in. Just GYM, McFIT, Holmes Place czy Fitness Platinium, która zasiliła szeregi firmy.

Medicover od kilku lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku usług sportowych i rozszerza sieć klubów fitness i siłowni.

Dziś portfolio marki liczy łącznie 131 klubów, a w ramach pakietów sportowych Medicover Sport marka oferuje dostęp do 4,7 tys. obiektów, od siłowni, klubów fitness przez baseny, jogę czy ścianki wspinaczkowe.

UP tworzy łącznie dziewięć klubów sportowych, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Z Medicover łączą siły cztery nowocześnie wyposażone obiekty sportowe tej marki. Trzy z nich znajdują się w Poznaniu (Business Garden, Pixel, NIKU), natomiast czwarty jest się w Swarzędzu. Wszystkie są zlokalizowane w atrakcyjnych punktach, blisko kompleksów biurowych i mieszkalnych.



UP tworzy łącznie dziewięć klubów sportowych. Fot. Mat. pras.

Po okresie pandemii stale rośnie zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną. Widzimy to także w naszych klubach fitness, które odwiedza coraz więcej klientów zarówno tych korzystających z pakietów sportowych Medicover Sport oraz indywidualnych. Umacniamy też naszą pozycję w Poznaniu, gdzie wliczając UP mamy łącznie 7 obiektów sportowych z atrakcyjną i zróżnicowaną ofertą dla klubowiczów o różnym stopniu zaawansowania – mówi Justyna Gościńska, Dyrektor Departamentu Sport i Fitness w Medicover w Polsce.

Kluby fitness UP to stosunkowo młoda marka na rynku. Fot. Mat. pras.

Kluby fitness UP to stosunkowo młoda marka na rynku. Wiele z klubów jest zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie obiektów biurowych oraz osiedli mieszkalnych. Na miejscu klubowicze do swojej dyspozycji mają profesjonalnie wyposażone sale ćwiczeń oraz nowoczesne siłownie z wydzielonymi strefami, m.in. cardio, indoor walking czy wolnych ciężarów. Ponadto w ofercie marki są zajęcia grupowe o różnej intensywności oraz indywidualne z wykwalifikowanymi trenerami personalnymi. Strefy te pozwalają nie tylko realizować cele treningowe, ale też zrelaksować się w naturalnym i przyjaznym otoczeniu. Misją marki UP jest edukacja i budowanie społeczności skupionej wokół świadomego dbania o siebie i środowisko. Jest to spójne nie tylko z wartościami Medicover, ale również z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, które traktują sport, jako niezbędny element działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

Medicover od lat konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w świecie sportu. Firma stawia na budowanie sieci klubów fitness i siłowni. Obecnie do marki należy 131 obiektów zlokalizowanych w wielu miastach Polski (działających m.in. pod markami: Well Fitness, Just GYM, Holmes Place, McFIT). Medicover angażuje się też w marketing sportowy. Od października 2022 roku marka Medicover Sport objęła patronat nad drużyną siatkarską CUPRUM Lubin. Współpraca obejmie cały sezon 2022/2023 rozgrywek ekstraklasy piłki siatkowej. Medicover rozwija także benefity dla użytkowników swoich obiektów sportowych, m.in. oferując zniżki na stoki narciarskie lub indywidualne pakiety badań dla osób uprawiających sport opracowane przez Dział Medyczny firmy.

