Medicover powiększa się do 80 siłowni dzięki przejęciu sieci Fit Forma

W ramach transakcji sportowe portfolio firmy zasiliło dziesięć nowoczesnych klubów fitness, z czego dwa są w trakcie budowy.

To już kolejna inwestycja firmy medycznej w obszar sportowy w województwie łódzkim.

Wliczając Fit Formę Medicover prowadzi tam już 16 klubów i jest jednym z głównych graczy w tym województwie

Dzięki nowej inwestycji firma jest już oficjalnie właścicielem 80 klubów fitness.

Marka Fit Forma to osiem nowocześnie wyposażonych klubów fitness i siłowni. Obiekty sportowe Fit Formy zlokalizowane są w Łodzi i Bełchatowie. Dodatkowo dwa kluby są w trakcie budowy. Kluby oferują nowocześnie wyposażone strefy siłowni i zróżnicowaną ofertę zajęć indywidualnych i grupowych (m.in. „Płaski brzuch”, pilates, ćwiczenia na trampolinach, ćwiczenia dla kobiet w ciąży, „Zdrowy kręgosłup”).

Dzisiaj informowaliśmy również, że Benefit System przejął sieć Total Fitness.

W Łodzi, będącej trzecim pod względem liczby mieszkańców miastem w Polsce, występuje bardzo duże zagęszczenie sieciowych klubów fitness, mniejszych siłowni i osiedlowych klubów crossfit. Po przejęciu Fit Formy Medicover łącznie posiada 80 klubów fitness, z czego aż 16 zlokalizowanych jest na terenie województwa łódzkiego. Poza nowo nabytymi klubami Fit Forma Medicover jest właścicielem w Łodzi:

trzech klubów Calypso Fitness – Brama Miasta, Ogrody Geyera, i Imagine (otwarcie 19 listopada br.) – prowadzonych w systemie franczyzowym),

trzech klubów Just GYM (ul. Rembielińskiego, ul. Rewolucji 1905 r., ul. Juliana Tuwima) należących do ogólnopolskiej sieci, w której większościowy pakiet udziałów Medicover zakupił we wrześniu.



- Łódź jest dla nas jednym z kluczowych rynków – konsekwentnie prowadzimy tu inwestycje. Stawiamy zarówno na rozbudowywanie lokalnej infrastruktury fitnessowej, jak i doskonalenie już istniejącej. Wszystko to z korzyścią dla lokalnej społeczności. W wysokiej jakości klubach fitness i pod opieką profesjonalnych trenerów możemy pomagać w dbaniu o zdrowie i samopoczucie. W Medicover patrzymy na zdrowie holistycznie, aktywność sportowa to prosty sposób na życie i zdrowie – komentuje Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych, Medicover.

Aktualnie, oprócz klubów Fit Forma, w sportowym portfolio Medicover znajdują się:

sieć Just Gym (22 kluby i dwa w trakcie budowy),

sieci FITARENA i Quanfit, czyli odpowiednio: osiem i trzy nowoczesne obiekty sportowe (kluby fitness i siłownie),

sieć Holmes Place (trzy kluby premium),

sieć Well Fitness składająca się z 20 klubów (poprzednio znanych jako Fitness World),

12 klubów Calypso Fitness Club prowadzonych na zasadach franczyzy.