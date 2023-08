Moda od Borgio, z włoskim sznytem, pojawiła się w gorzowskim Nova Parku. Klienci znajdą tam m.in. garnitury.

Formalna moda męska pojawiła się w NoVa Parku w Gorzowie Wielkopolskim.

Nowy sklep Borgio zajął miejsce na mapie NoVa Parku.

Lancerto, Trademode, LAVARD to inne marki w NoVa Parku, w których klienci znajdą elegancką odzież męską.

Na poziomie 0 w NoVa Parku w Gorzowie Wielkopolskim pojawił się nowy sklep z męską modą. Garnitury od Borgio z okazji otwarcia na początku sierpnia były dostępne w promocyjnych cenach.

Borgio prowadzi internetową i stacjonarną sprzedaż formalnej odzieży męskiej. Marka ma osiemnaście lokalizacji w Polsce. Czeladź, Częstochowa, Garwolin, Koszalin, Kraków, Lidzbark Warmiński, Mława, Nadarzyn, Opole, Ostrołęka, Płońsk, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Szczecin, Toruń, Wieluń i Zielona Góra to miasta w, których działają stacjonarne salony Borgio.

NoVa Park to centrum handlowe zlokalizowane jest w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie kulturalnych i rozrywkowych symboli miasta, bulwaru nadwarciańskiego oraz głównych szlaków komunikacyjnych.

Na terenie obiektu funkcjonują: operator spożywczy Carrefour oraz liczne sklepy i punkty usługowe, w tym marki takie jak: TOUS, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Reserved, Cropp, House, Mohito, C&A, Medicine, CHANGE Lingerie, Home&You, Duka, Homla, Hebe, Super-Pharm, Sephora, Douglas, Smyk, Intersport, 4F, Outhorn, Adidas, New Balance, Puma, Sizeer, 50 Style, W.KRUK, Vision Express, Fielmann, Media Expert, iSpot, Pepco, KFC, Kraina Serów, So Coffee czy North Fish. Do dyspozycji klientów jest również klub fitness Fabryka Formy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl