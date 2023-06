W Posnanii rozpoczęły się prace modernizacyjne przestrzeni przed głównym wejściem.

Rozbudowa małej architektury, malowanie i dekorowanie powierzchni to tylko niektóre z zaplanowanych działań w Posnanii.

Projekt zwiększający potencjał Plazy jest autorstwa poznańskiej pracowni architektonicznej Mode:lina.

Metamorfoza przestrzeni przed głównym wejściem do Posnanii rozpoczęła się 26 maja. Już w lipcu klienci będą mogli skorzystać z nowego miejsca do wypoczynku i rozrywki. Przebudowa Plazy to także inwestycja generująca nowe możliwości dla najemców – stworzenie przyjemnego skweru znacznie wpłynie na rozszerzenie strefy Food Fyrtla.

Posnania w nowej odsłonie. Fot. Mat. pras.

Zaprojektowaliśmy przestrzeń tak, aby była ona jednocześnie funkcjonalna i komfortowa. Rozbudowa siedzisk, posadzenie roślin i dodanie oświetlenia stworzy przyjemne miejsce do spędzania wolnego czasu. Zadbaliśmy również o warstwę estetyczną. Plaza będzie nowoczesnym, pełnym zieleni skwerem – mówi przedstawiciel Mode:liny.

- Metamorfoza Plazy to inwestycja, w której widzimy ogromny potencjał. Chcemy stworzyć komfortowe miejsce dla każdej grupy wiekowej. Dodatkowo planujemy mnóstwo atrakcji w okresie letnim by umilić klientom Posnanii spędzanie wakacji w mieście – mówi Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii. Prowadzone prace przyczynią się także do rozszerzenia strefy Food Fyrtla tworząc nowe możliwości dla najemców.

Posnania po modernizacji. Fot. Mat. pras.

Plaza będzie miejscem spotkań, strefą relaksu i przestrzenią do zabawy dla dzieci. Działania, zaplanowane dla lokalnej społeczności, wpisują się w realizowaną przez Apsys – zarządcę Posnanii – politykę ESG.

