Metamorfoza wnętrz i kolejne otwarcia. Quiosque modernizuje sieć

W minionym 2019 roku, Quiosque konsekwentnie rozwijał sieć sprzedaży. Powstało 15 nowych salonów - 7 własnych i 8 franczyzowych. Obecnie sieć sprzedaży liczy ponad 180 salonów, z czego połowa to sklepy partnerskie.

Quiosque jest obecny zarówno w dużych centrach handlowych, takich jak Galeria Młociny czy C.H. Madison, jak i w małych parkach handlowych, takich jak Łowicz czy Giżycko. Marka rozwija się w całej Polsce. W minionym roku, na północy kraju otwarto salony w: Kosakowie i Gdańsku, w centrum kraju – Pruszkowie, Warszawie, Łowiczu, Kielcach i na południu w: Bielsko-Białej, Zgorzelcu i Sanoku.

Na 2020 rok zaplanowano kolejne otwarcia. Marka stawia na mniejsze miejscowości. W planach jest otwarcie 10 nowych sklepów.

- Na początku nowego roku Quiosque skupił się na odświeżeniu i modernizacji istniejącej już sieci. Dbamy o wizerunek naszych salonów. Otwierając nowe, pamiętamy o całej sieci. Wiemy jak ważnym dla naszych klientek miejscem są nasze sklepy. Staramy się zagwarantować im maksymalny komfort zakupów w nowych, odświeżonych wnętrzach. Metamorfozę przeszło wiele naszych sklepów, np salon w Rybniku i wiele innych – mówi Grzegorz Tokarczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju. - Marka wspiera swoich franczyzobiorców, między innymi dzięki unikalnej Akademii Menedżerki Quiosque oraz programowi mentoringowemu, dedykowanemu kierownikom sklepów, co przyczynia się do lepszych wyników sprzedażowych. W obecnej sytuacji rynkowej jest to szczególnie ważne, aby stwarzać warunki dla rozwoju pracowników - mówi.

W salonach Quiosque dominuje jasna kolorystyka, subtelne, kobiecie elementy zaprojektowane specjalnie z myślą o odwiedzających je klientkach. Znajdziemy tam wiele udogodnień, takich jak większe przebieralnie, w tym te dedykowane dla matki z dzieckiem oraz specjalne miejsce dla osoby towarzyszącej.

Marka zaprasza do współpracy potencjalnych franczyzobiorców. Aby współpracować z Quiosque należy posiadać lokal, którego optymalna dla marki powierzchnia ma metraż od 100 do 130 mkw., w mieście powyżej 30 tysięcy mieszkańców. Koszt inwestycji to, w zależności od stanu lokalu, od 1 000 zł do 2 500 zł netto na mkw.