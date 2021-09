Metro Properties podsumowuje kolejną odsłonę akcji w M1

Akcja z okazji Międzynarodowego Dnia Psa w centrach M1 trwała przez cały tydzień. Do specjalnych stanowisk z koszami podarunkowymi klienci przynosili jedzenie, akcesoria i artykuły higieniczne dla psów, mieszkających na co dzień w schroniskach. Łącznie zebrano niemal 6 ton karmy, psie przysmaki, artykuły chemiczne do dezynfekcji i pielęgnacji, a także zabawki, smycze, kuwety, koce i ręczniki. Jak zapewniają przedstawiciele schronisk biorących udział w akcji, przekazane artykuły zapewnią kilkudniowe wyżywienie ich podopiecznym.

Podczas finałowego dnia specjaliści udzielali porad dotyczących wychowania i pielęgnacji psów, ich potrzeb, nawyków i codziennego funkcjonowania. Umówiono również kilkadziesiąt spotkań adopcyjnych już w samych schroniskach.

- Zaangażowanie klientów centrów M1 w akcje charytatywne w ramach programu „Bądź życzliwy” kolejny raz przerosło nasze oczekiwania. To realna pomoc dla zwierząt z dziewięciu schronisk w Polsce, których potrzeby nigdy nie zostały w pełni zaspokojone. Dobra energia i wsparcie ze strony klientów naszych centrów pokazują, że nie warto pozostawać obojętnym, a odrobina życzliwości

od każdego z nas przynosi łącznie istotne wsparcie – mówi Urszula Porębska, szef marketingu METRO PROPERTIES, zarządcy sieci centrów M1 w Polsce.

Program „Bądź życzliwy” to cykl akcji specjalnych, których celem jest wsparcie dla osób potrzebujących, ośrodków i fundacji. Tylko w tym roku klienci centrów M1 zgromadzili podarunki dla podopiecznych domów samotnych matek oraz domów dziecka.