Metro Properties podsumowuje półrocze w handlu i ekologii

Metro Properties podsumowuje pierwsze półrocze w handlu i działaniach na rzecz środowiska naturalnego wokół obiektów. Liczba klientów w centrach M1 w pierwszej połowie roku wzrosła o 21 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

W samym tylko czerwcu wzrost wyniósł 8 proc.

Na plusie jest również wartość sprzedaży.

Portfolio najemców M1 uzupełniły międzynarodowe i lokalne marki, pożądane przez klientów na polskim rynku.

- Nasze działania zarządcze koncentrujemy na wszystkich obszarach, które mają znaczenie dla komfortu zakupów, wzmacniania oferty i budowania pozytywnych doświadczeń w naszych centrach. To w dużej mierze przekłada się na powodzenie biznesowe naszych partnerów, prowadzących sklepy w centrach M1 i pozwala nam jako zarządcy osiągać ambitne cele, które wyznaczamy sobie mimo trudności wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej – mówi Jakub Jarczewski, rzecznik prasowy Metro Properties.

Poziom najmu w całym portfolio M1 wynosi obecnie 99 proc. po wynajęciu ponad 7700 mkw. wolnej powierzchni marce OBI.

Mimo wakacji nie zwalniamy tempa. Dział najmu nie tylko z sukcesem przedłuża umowy, których termin dobiega końca, ale również podpisuje kontrakty z nowymi najemcami, chcącymi prowadzić swój biznes w obiektach M1. To zarówno duże, światowe sieci handlowe, jak i lokalne firmy, których obecność w centrach M1 urozmaica ofertę i jednocześnie podnosi atrakcyjność naszych centrów – podsumowuje Justyna Hara, dyrektor działu najmu Metro Properties.

W M1 Kraków otwarto salon Sony Center. To nowoczesny sklep z ofertą elektroniki jednej z najbardziej znanych marek na świecie – od telewizorów, przez telefony, po aparaty fotograficzne oraz mniej i bardziej zaawansowane akcesoria codziennego użytku. Segment elektroniki wzmocnił również salon Komputronik, który w M1 Kraków przeszedł gruntowny remont i aktualnie wita klientów nowym wnętrzem, przygotowanym zgodnie z najnowszym konceptem marki. Komputronik oferuje m.in. bogaty asortyment komputerów, laptopów, tabletów i sprzętu RTV AGD.

W M1 Marki otwarty został salon biżuterii Yes. Podobny, w maju tego roku, zaprosił klientów M1 Radom, a wkrótce powstanie także w M1 Częstochowa. Stołeczne M1 zyskało również sklep BaFaS z odzieżą damską polskich producentów i projektantów. W M1 Czeladź grono najemców powiększyło się z kolei o biuro podróży TUI. W M1 Radom natomiast ofertę kawiarni uzupełniła lodziarnia Magia d’Italia.

Wcześniej do grona najemców sieci M1 w Polsce dołączyły m.in. Half Price, OKAIDI, Reporter Young czy Tefal. Otwarty został również market budowlany OBI. Kolejne, nowe sklepy w centrach M1 zostaną otwarte już wkrótce.

29 ha terenów zielonych i 2800 drzew wokół centrów M1

METRO PROPERTIES wiele uwagi i prac w minionym półroczu poświeciło również działaniom na rzecz ochrony środowiska.

- To jeden z istotnych elementów strategii działań w obszarze zrównoważonego rozwoju METRO PROPERTIES. Wprowadzone rozwiązania są okresowo audytowane zarówno przez wewnętrzny dział firmy, jak i ekspertów zewnętrznych. Chcemy mieć pewność, że jak najlepiej wykorzystujemy nasz potencjał, by z jednej strony ograniczać negatywny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, a z drugiej wspierać jego rozwój w naszym najbliższym sąsiedztwie – zapewnia Elżbieta Urbańczyk, dyrektor działu zarządzania środowiskiem i infrastrukturą techniczną METRO PROPERTIES.

Tereny zielone wokół centrów handlowych całej sieci M1 w Polsce tj. trawniki, łąki naturalne, kwietne oraz krzewy obejmują obszar ca 29 ha. Do minimum ograniczono częstotliwość koszenia trawników. Usunięto również inwazyjne gatunki roślin. Zbudowano także zimowniki dla jeży, hotele dla owadów, budki dla nietoperzy, karmniki dla ptaków oraz ułożono instalacje z drewna dla bezkręgowców. Zasadzono także ca 2 800 drzew.

- Działania na rzecz ochrony środowiska w wielu obszarach przynoszą wymierne efekty. To m.in. 34-proc. redukcja ilości odpadów kierowanych na wysypisko, 13 proc. mniejsze zużycie energii elektrycznej, 18 -proc. mniejsza emisja CO2, czy 15 proc. mniejsze zużycie wody. Są to oszczędności uzyskane w 2021r.

w porównaniu do roku 2019 w całej sieci M1 – zaznacza Elżbieta Urbańczyk.