Metro Properties stawia na praktyczne rozwiązania, które natychmiast zredukują emisję dwutlenku węgla

Metro Properties ponownie w roku 2021, otrzymała prestiżowe certyfikaty Breeam In Use w centrach handlowych, którymi zarządza. mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 07 lut 2022 12:46

Jako profesjonalni zarządcy obiektów już od wielu lat stawiamy na ekologię i na rozwiązania, które pomogą zmierzyć się z globalnym ociepleniem, ludzie dzielą się na tych, którzy o tym dużo mówią i na tych, którzy to robią. My od zawsze chcieliśmy należeć do tej drugiej grupy - mówi Tomasz Pietrzyński, kierownik zespołu ds. infrastruktury technicznej Metro Properties.