Metro Properties stawia na technologię, która łączy najemców z zarządcą

iMall to nowoczesna platforma komunikacji on-line łącząca najemców z zarządcą obiektu za pośrednictwem intuicyjnie zaprojektowanej aplikacji mobilnej. Jej główną zaletą jest nieograniczony dostęp do ważnych informacji i danych, przyspieszenie procesów decyzyjnych, optymalizacja współpracy między firmami i dostawcami usług zaangażowanymi w życie obiektu handlowego oraz realna oszczędność czasu.

- To narzędzie do komunikacji i zarządzania, które umożliwia weryfikację procesów zarówno w poszczególnych centrach handlowych, jak i w całej sieci. Ale przede wszystkim to nowoczesny instrument pracy dla najemcy. Ułatwia mu kontakt z zarządcą i usprawnia przyjmowanie dostaw - mówi Paweł Kurcz, Head of Property/ Centermanagement METRO PROPERTIES

Dzięki prostej budowie i intuicyjnej funkcjonalności, najemca ma możliwość elektronicznych awizacji, rezerwacji nośników reklamowych, dodawania i monitoringu ogłoszeń, zgłaszania usterek czy po prostu czatu on-line.

- iMall to narzędzie, które swoją wyjątkowość szczególnie zyskuje w czasie pandemii, kiedy z natury rzeczy musimy ograniczać bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Dzięki aplikacji Najemca w zasadzie nie musi fizycznie kontaktować się z Zarządcą, ponieważ wszystkie kluczowe dla niego aktywności może załatwić za pomocą swojego telefonu komórkowego - mówi Urszula Porębska, Dyrektor Marketingu METRO PROPERTIES.

- iMall to świetna apka. Teraz praktycznie wszystkie sprawy z dyrekcją centrum załatwiam nie wychodząc ze sklepu. Awizacje, dostawy, usterki- wszystko to zgłaszam z poziomu swojego smartfona. To wielka wygoda i spora oszczędność czasu - dodaje Maciej Nowaczyk, właściciel sklepu O!Zoo w M1 w Poznaniu.

Aplikacja została opracowana wraz z docelowymi użytkownikami i jest wartościowym narzędziem, zawierającym wszystko to, co potrzebne by najemcy i firmy serwisowe mogły jeszcze łatwiej prowadzić swój biznes w tak złożonym środowisku jakim jest centrum handlowe. Aktualnie wdrożona w 9 Centrach Handlowych M1, cieszy się powiedzeniem u przeszło 1000 najemców. Rozwiązanie jest dedykowane dla wszystkich firm zarządzających obiektami handlowymi, bez względu na ich powierzchnię, wielkość czy architekturę.