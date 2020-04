Metro Properties włącza się w walkę z epidemią

W czasach epidemii idea #BądźŻyczliwy nabiera całkowicie nowego znaczenia. To już nie tylko uśmiech czy wsparcie niepełnosprawnego sąsiada w zrobieniu sprawunków, to idea konkretnej pomocy całym ośrodkom biorącym udział w walce z koronawirusem. Są to między innymi szpitale i przychodnie, a także instytucje wspierające, jak Policja, Straż Pożarna czy zespoły ratunkowe. Wszędzie tam brakuje podstawowych środków higieny i ochrony, a także tak banalnych rzeczy, jak butelkowana woda do picia.

Na reakcję ze strony Metro Properties nie trzeba było długo czekać. Sprawna mobilizacja Centrów Handlowych M1 i zebranie informacji o lokalnych potrzebach zaowocowała przekazaniem ponad 125 tysięcy sztuk sprzętu i środków czystości, które pomogą w codziennej walce z epidemią. Wśród zakupionych artykułów pierwszej potrzeby znalazły się różnego rodzaju maski i rękawiczki (ponad 58 tysięcy sztuk), a także dość nieoczywiste zaopatrzenie, jak ręczniki papierowe (prawie 53 tysiące) czy 3 tysiące litrów wody do picia. Ponadto dziesiątki litrów płynów do dezynfekcji oraz mydła, kuchenki mikrofalowe i czajniki elektryczne oraz fartuchy chirurgiczne i ochraniacze na buty.

- W tym bardzo trudnym okresie dla całej Polski i każdej branży, szczególnie widzimy potrzebę wsparcia ciężko pracujących służb, które borykają się z niedoborami sprzętu. Jeśli możemy pomóc- to z chęcią to robimy, a dzięki zebranym lokalnie informacjom dotyczącym konkretnego zapotrzebowania, możemy tę pomoc nieść w maksymalnie efektywny sposób - mówi Jakub Jarczewski, Head of PR Metro Properties.

Dodatkowo z inicjatywy M1 powstały lokalne grupy #BądźŻyczliwy, gdzie każdy może poprosić o pomoc – zarówno w zrobieniu zakupów, jak i chociażby w zdalnym odrobieniu zadań domowych. Lokalne społeczności dzięki idei życzliwości stają się pierwszymi miejscami, gdzie zarówno potrzebujący, jak i wolontariusze mogę sprawnie odpowiedzieć na wzajemne potrzeby.