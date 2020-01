Metro Retail kusi najemców

Komercjalizacja trzech lokali handlowo-usługowych na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Lanciego 12 postępuje. We wrześniu 2019 roku, lokal o powierzchni 511 mkw. otworzyła tam popularna i lubiana przez klientów sieć Pepco. Z kolei we wrześniu 2020 roku otwarcie supermarketu zaplanowała, należąca do Maxima Grupe, Stokrotka.

- Obecnie znajdujemy się na etapie finalizacji umowy z najemcą drogeryjnym, który zajmie trzeci z lokali handlowo-usługowych przy ulicy Lanciego 12. Dzięki czemu zostanie wynajęte 100 proc. powierzchni handlowej, nabytej przez spółkę w tej lokalizacji. – mówi Piotr Kret, Dyrektor Biura Komercjalizacji i Rozwoju Metropolitan Investment.

Kolejne lokale handlowe Metro Retail powstają w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 67 i 69. To łącznie 2.767m2 powierzchni handlowej w parterze nowo powstałego osiedla mieszkaniowego. Z końcem roku 2019, w ramach kompleksu otworzył się sklep sieci Biedronka. W II połowie roku 2020 swoje lokale otworzą kolejni najemcy dyskontowi m.in. Pepco, z którym spółka już podpisała umowę.

Kolejne lokale w planach

Metropolitan Investment rozwija pod brandem Metro projekty handlowe, takie jak: Galeria Metro, Metro Park oraz Metro Retail. Koncept Metro Retail dostarcza najemcom lokale handlowo-usługowe

w lokalizacjach o największym potencjale, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych. Firma realizuje tego typu projekty w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Grodzisku Mazowieckim. Kolejne lokalizacje w planach.

Rozwój brandu Metro Retail jest związany z ciągłym poszukiwaniem lokali handlowych w największych miastach Polski. Prowadzimy rozmowy z deweloperami na wczesnych etapach projektowania inwestycji, co później ułatwia nam rozmowy z potencjalnymi najemcami, a deweloperom daje gwarancję właściwego zagospodarowania lokali handlowo-usługowych. To podejście pozwala w późniejszym etapie uniknąć, wszelkich przeróbek i dodatkowego procedowania ich ze wspólnotami mieszkaniowymi. Przygotowanie i zaplanowanie zagospodarowania przestrzeni usługowych pozwala deweloperom stworzyć atut inwestycji przy sprzedaży mieszkań z korzyścią dla potencjalnych mieszkańców – dodaje Piotr Kret.