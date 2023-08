Spółka Mex Polska otworzyła Pijalnię Wódki i Piwa w Nowym Targu. Sieć liczy już ponad 30 lokali, a celem grupy jest posiadanie w portfolio 100 Pijalni Wódki i Piwa w Polsce. Kolejne otwarcie planowane jest jeszcze w tym kwartale – w Zamościu.

Mex Polska to notowana na GPW spółka holdingowa, zarządzająca siecią pięciu popularnych konceptów gastronomicznych w Polsce.

Pijalnia Wódki i Piwa to koncept inspirowany okresem PRL-u obecnie zajmuje czołową pozycję w segmencie bistro na rynku gastronomicznym w Polsce i jednocześnie jest jednym z najbardziej dochodowych brandów grupy kapitałowej Mex Polska.

Na bieżąco rozbudowywane portfolio pozwala grupie osiągać coraz lepsze wyniki finansowe.

Spółka szacuje, że w I półroczu br. skonsolidowane przychody grupy wzrosły rdr o 27,2 proc., do 44,6 mln zł.

- Jednym z obszarów działalności grupy kapitałowej Mex Polska, który istotnie przyczynia się do zwiększania naszych dochodów, jest segment bistro. W tym kontekście warto podkreślić nasz gastronomiczny hit, markę "Pijalnia Wódki i Piwa", która od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, zarówno w mniejszych, jak i większych aglomeracjach. Strategia Mexa skupia się na konsekwentnym zwiększaniu zasięgu tego konceptu – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska.

Właśnie otworzyliśmy kolejny lokal, tym razem w Nowym Targu, przy ul. Rynek 38. Lokalizacja została jak zawsze starannie dobrana, choć warto podkreślić, że istotnym elementem naszej strategii jest zdolność adaptacji biznesu do tak naprawdę każdych warunków lokalowych – dodaje Paweł Kowalewski.

Budżet na powstanie lokalu pochodził ze środków franczyzobiorcy.

Franczyza napędza rozwój sieci

Pijalnia Wódki i Piwa to wyjątkowy koncept, który poprzez charakterystyczną ofertę kulinarną i wyjątkowy wystrój, ma umożliwić klientom cofnięcie się do lat 60-tych XX w., tj. do Polski z okresu PRL. Ideą tego pomysłu jest by w niecodziennej scenerii, oferować klientom, typowe dla tamtych czasów przekąski.

Aktualnie sieć Pijalni Wódki i Piwa liczy 32 lokale.

Połowa z nich to lokale powstałe ze środków naszych franczyzobiorców. Docelowo widzimy przestrzeń dla 100 Pijalni Wódki i Piwa w całej Polsce – komentuje Paweł Kowalewski.

Nowe lokale w blokach startowych

Model biznesowy grupy zakłada sukcesywną rozbudowę wszystkich z pięciu dostępnych konceptów. W myśl tego, jeszcze w tym roku otwarty zostanie, nie tylko następny punkt Pijalni Wódki i Piwa – w Zamościu, ale i kolejny, w segmencie bistro, lokal w ramach nowego popkulturowego konceptu Chicas&Gorillas. Tym razem kolorowy shot-bar pojawi się na mapie centralnej Polski – w Warszawie. Otwarcie już jesienią .

Zdaniem zarządu, zdywersyfikowany model biznesowy spółki oraz bieżący rozwój siatki geograficznej, to czynniki które przyczyniają się do konsekwentnego wzrostu przychodów grupy.

Coraz mocniej koncentrujemy się na zwiększaniu wartości sprzedaży oraz marży z prowadzonej działalności, a także na kontynuowaniu działań nakierowanych na monitorowanie kosztów pracy. To wszystko przynosi zamierzone rezultaty – podsumowuje prezes Mex Polska.

