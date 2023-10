Mex Polska otworzyła czwarty lokal w ramach swojego najnowszego konceptu – Chicas&Gorillas. Najnowszy punkt na gastronomicznej mapie Warszawy powstał w samym sercu stolicy, u zbiegu ulic Parkingowej i Żurawiej.

Mex Polska tym razem stawia na Warszawę.

Kolejny shot-bar Chicas&Gorillas już otwarty.

Budżet na tę realizację, tak jak i w przypadku poprzedniego lokalu, pochodził ze środków własnych spółki.

Obecnie skład Grupy Mex liczy ponad 40 lokali działających w ramach pięciu gastronomicznych brandów.

- W miniony weekend uruchomiliśmy czwarty lokal pod naszym najnowszym szyldem Chicas&Gorillas. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kolejny shot-bar tym razem powstał w centrum Warszawy. Doskonale znamy tę lokalizację, ponieważ w niedalekim sąsiedztwie znajduje się nasz lokal sieci Pijalnia Wódki i Piwa. Chcieliśmy w tym „rozrywkowym zagłębiu stolicy” w pełni wykorzystać potencjał naszego najnowszego konceptu. Od samego początku byłem przekonany, że Warszawa to odpowiednie miejsce dla tego brandu - mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.

Chicas&Gorillas to przykład klasycznego shot & coctail baru. Wystój lokali nawiązuje do kultury Pop-Art, a wnętrza są nasycone kontrastującymi barwami i komiksowymi motywami. Brand heroes konceptu to pin-up girl Chica oraz ,,wyluzowany’’ Gorilla. Poza Warszawą, koncept dostępny jest także w Poznaniu, Wrocławiu oraz Łodzi. Ponadto w warszawskim lokalu, największym spośród wszystkich reprezentujących ten koncept, znajduje się scena, na której będą występować DJ-e oraz zespoły muzyczne.

Poprzednie trzy lokale odniosły sukces i cieszą się dużą popularnością, dlatego też świadomie podjęliśmy decyzję o dalszym rozwoju Chicas&Gorillas. Nasz shot-bar okazał się niezwykle interesujący dla młodego konsumenta, który docenił rozbudowaną ofertę kolorowych drinków i shotów w niestandardowym klimacie w bardzo przystępnych cenach. Nasze lokale miesięcznie odwiedza coraz więcej gości i w tym przypadku liczymy na ciepłe przyjęcie marki także ze strony mieszkańców Warszawy. To dla Grupy niezwykle strategiczny, a za razem pełen wyzwań rynek - dodaje Paweł Kowalewski.

W planach Mex Polska jest także rozbudowa pozostałych konceptów. Do końca roku zostanie otwarty jeszcze jeden nowy punkt w ramach popularnej i lubianej przez Polaków marki Pijalnia Wódki i Piwa. Po Nowym Targu, jeden z najstarszych brandów Grupy pojawi się w Zamościu.

Zarząd Mex Polska spodziewa się, że konsekwentny rozwój sieci swoich lokali przyczyni się do dalszego wzrostu przychodów Grupy.

